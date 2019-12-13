Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin itiraz üzerine hazırlanan 7. bilirkişi raporunda Dere bir kez daha kusursuz bulundu. Dere’nin araç trafiğine kapalı yolda müzik dinlemesinin ve cep telefonuna bakmasının hayatın olağan akışına ters olmadığı belirtildi

Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin davasında yedinci defa bilirkişi raporu hazırlandı. Rapor, Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğine ulaştırıldı

“Taksirli eylem ile meydana gelen olayın öngürülebilir-önlenebilir bir kaza olduğu, olayın meydana gelmesinde kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı” ifadelerinin yer verildiği raporda, hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin kusurlu olmadığı, kamyon şoförü sanık Mümin Kılıç ile Deniz Hizmetleri Müdürü sanık İbrahim Ruhi Kelleci’nin asli derecede kusurlu olduğu, sanık Zafer Karasaçlı’nın tali derecede kusurlu olduğu, sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım ve Ergun Ata’nın ise kusurlu olmadığı belirtildi.

İtiraz üzerine aldırılan 6. bilirkişi raporunda da Şule İdil Dere’nin kusursuz, kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın asli kusurlu, işveren temsilcisi olarak değerlendirilen İbrahim Ruhi Kelleci, Teyfur Bingöl ve Zafer Karasaçlı’nın ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

“AKLA MANTIĞA UYGUN DÜŞMEZ”

Daha önceki raporda da kusursuz bulunan Şule İdil Dere, bu defa da kusursuz bulundu. Dere’nin araç trafiğine kapalı park içinde yayalar için ayrılmış yolda müzik dinlemesinin ve cep telefonuna bakmasının hayatın olağan akışına ters olmadığı belirtilirken, “Yaya olarak trafiğe kapalı parkta bulunduğu sırada karşısına kamyon çıkabileceği ihtimalini düşünüp buna karşı önlem alması akla, mantığa ve vicdana uygun düşmeyeceğinden kusur atfı mümkün olmamıştır.” denildi.

“MANEVRACI OLMADIĞI BİLDİRMELİYDİ”

Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin video kayıtlarında, Mümin Kılıç’ın kullandığı aracın geri manevra yaptığı ancak bu tarz durumlarda şoföre bilgi vermek amacıyla yardımcı bir elemanın görev yerinde bulunması gerektiği belirtilmişti. Daha önceki raporlarda da dikkat çekilen bu konu son raporda da belirtildi.

Şoför Mümin Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 19. maddesine uymadığı için asli kusurlu bulundu. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Manevracı veya işaretçiyle iletişime geçmeden geri manevrasına başlaması, geri giderken aracın kör noktasında bir yayanın olabileceğinin bilincinde olması, manevracı veya işaretçilerin olmadığını işverene bildirmesi gerekirdi.”

Raporda, şoför Mümin Kılıç’a her sene yenilenmesi gereken iş güvenliği eğitimlerinin verilmediği de yazıldı. Raporda ayrıca, kazanın sorumluluğunun işi yüklenen İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Tic. A.Ş.’de bulunduğu, iş sahibi konumundaki İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere’nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı” belirtilmişti. Dere’nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci, Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç’ın, “taksirle adam öldürme” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.