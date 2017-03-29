Daire beklerken haciz geldi

Fikirtepe’de 6 yıl önce evini yenilemek için sözleşmeye imza atan mahalle sakinleri, geçtiğimiz günlerde haciz tebligatı ile karşılaştılar. Projeden daire satın alan bir yatırımcı, dairesinin zamanında teslim edilmemesi üzerine 197 daire sakini hakkında haciz işlemi başlattı

Fikirtepe’deki ketsel dönüşüm her geçen gün yeni sorunlarla gündeme geliyor. İnşaat şirketinin maket üzerinden daire sattığı bir yatırımcı, dairesinin zamanında teslim edilmemesi üzerine müteahhit ile sözleşme imzalayan mal sahiplerinin hisselerine haciz işlemi başlattı. Haklarında haciz işlemi başlatılan Fikirtepe sakinlerinin bir kısmı 28 Mart Salı günü Anadolu Adalet Sarayı’na giderek haciz işlemine itiraz etti.

“297 BİN 515 LİRA İSTENİYOR”

Vatandaşlar itiraz dilekçelerini verdikten sonra adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını mahalle sakinlerinden Bilge Öztürk okudu.İcra dairesinden edindikleri bilgiye göre, projeden maket alan yatırımcının 197 daire sakini hakkında haciz işlemi başlattığını söyleyen Öztürk, “Büyükada mal sahipleri olarak, tarafımıza gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz etmek amacıyla bir araya geldik. Yatırımcı, satın aldığı dairesinin söz verilen zamanda teslim edilmemesi üzerine cayma hakkını kullanarak ödediği meblağı geri istiyor. 2014 yılında iflas erteleme isteyen firma, yatırımcının ödediği 296 bin 515 lirayı geri veremeyince vatandaş da firmanın arsa sahipleri ile yapmış olduğu sözleşmede yer alan yüzde 40’lık ortaklığına karşılık arsa sahiplerini icraya verdi” diye konuştu.Fikirtepe’nin birçok yerinde sorunların devam ettiğini ifade eden Öztürk, Büyükada’da evlerini boşaltan hak sahiplerinin kira yardımı alamadığını, evlerini boşaltmayanların ise çok kötü şartlarda yaşamlarını devam ettirmek zorunda kaldığını söyledi.

Firma yetkilileri tarafından kendilerine bilgilendirme yapılmadığını belirten Öztürk, “Sahada hiçbir ilerleme yok. Biz Büyükada sakinleri olarak, hakkımızı aramak için mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. Bundan sonraki aşamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve devletin tüm kurumlarının sosyal-hukuk devletinin gerektirdiği şekilde vatandaşın yanında olacağına inanıyor ve sonuçlarını en kısa sürede görmek istiyoruz” dedi.

“197 KİŞİYE HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI”

Gazetemize konuşan Bilge Öztürk, şu an 197 kişiye haciz işlemi başlatıldığını ancak önümüzdeki günlerde bu sayının 683’ü bulacağını söyledi. Sadece bir mal sahibinin tüm hissedarlara haciz işlemi başlattığını hatırlatan Öztürk, “Bu, Fikirtepe’de başlatılan ilk icra talebi. Bundan sonrası için emsal teşkil edebilir. Biz bu yüzden endişeliyiz. Buradan alınan hayali binaya istinaden yatırımcı bizden para talep ediyor” dedi.

Birçok kişinin maket üzerinden daire satın aldığını ve cayma hakkını kullanmak isteyen diğer yatırımcıların da haciz işlemine başvurabileceğini söyleyen Öztürk, “Bundan sonra gelecek şeylerin bize yansıtılmasından korkuyoruz. Bırakın oradaki varlığımızı başka varlıklarımızı da kaybetmekten korkuyoruz. Bizden sonra başlayanlar bitirdi ve biz hala bu firmanın neden ayakta tutulmaya çalışıldığını da anlamıyoruz” dedi.

“KİRA YARDIMI ALAMAYANLAR VAR”

Haciz işlemi ile karşılaşan bir başka Fikirtepe sakini Yasin Erdoğan da “Şimdi bir tanesi başladı bir icra geldi ve bu işlem devam edecek. Bu firma sadece bir kişiyle iş yapmadı ki. Bina zaten harap halde dünyanın yağmurunu yedi hiçbir şey yapılmadı. Yani bir şey yapılacağını da zannetmiyorum ben. Bunun için de bize bilgi verilmesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi koskocaman pankart astı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası’yla beraber proje yapacak diye. Ama bizim adamızdaki firma bu projenin içinde mi? İçinde olsa bile İller Bankası’ndan alınacak yardımla borçlarını kapatma yoluna gidebilir” şeklinde konuştu.

Fikirtepe’de gün geçtikçe mağduriyetin arttığını söyleyen Erdoğan, “Kiralarını alamayan insanlar var. Ama muhatap bulamıyoruz. Virane her taraf. Uyuşturucu satan var, sokak lambaları yanmıyor, gayrimeşru işler var. Yani orada oturanlar da sıkıntıda, kiraya çıkanlar da” dedi.

Fikirtepe’de güvenlik sorunun da yaşandığını söyleyen Ahmet Düzce ise “Bu firma zaten borç batağında. Tam yedi yıl oldu. İlk imzaları biz attık. Birçok proje teslim edildi. Biz hala bekliyoruz. Üstüne bir de borçlu çıktık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaşadığımız sorunları görüp düzeltmesi gerekiyor” diye konuştu.