Haftalık Bağımsız Gazete 27 Ekim 2017
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Cumhuriyet Yürüyüşü 29 Ekim’de Kadıköy'de!

Cumhuriyet’in 94. yıldönümü kutlamaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy’de bir hafta önceden başladı. Türk bayrakları dağıtıldı, meşale yakıldı, ilçenin dört bir yanında Cumhuriyet Bandosu’yla şarkılar söylendi. Bayram coşkusu 29 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Suadiye Işıklar’da başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü ile doruğa ulaşacak

Cumhuriyet Yürüyüşü 29 Ekim’de Kadıköy'de!

Cumhuriyet Bayramı’nı her yıl büyük bir coşkuyla ve farklı etkinliklerle kutlayan Kadıköy Belediyesi, bayrak dağıtımı, cumhuriyet bandosu konseri, Cumhuriyet Meşalesi’nin yakımı gibi birçok etkinlik düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 21 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bandosunun Kadıköy Altıyol’da verdiği konserle başladı. Bando Bahariye Caddesi’nden ilerleyerek Süreyya Opera binası önünde bir konser daha verdi. Caddebostan, Suadiye, 19 Mayıs mahalleleri ve Kadıköy’ün birçok yerinde konser veren bando, 29 Ekim’e kadar konserlerine devam edecek.

24 yıldır gerçekleştirilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” 29 Ekim Pazar günü Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’dan başlayıp Bağdat Caddesi İskele Sokak’ta son bulacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Atatürk ve Moda Semti Sergisi” 23 Ekim’de açıldı. Moda Gönüllü Evinde açılan sergide Atatürk’ün Moda’da çekilmiş 9 fotoğrafı bulunuyor. Sergi 31 Ekim’e kadar açık kalacak.

CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİK PROGRAMI

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinliklerinin bu haftaki programı şu şekilde;

27 EKİM CUMA

Cumhuriyet Bandosu

Saat: 15.00

Yer: Kozyatağı mahallesi Buket Sokak Meclis Binası Önü

Saat: 16.30

Yer: Dumlupınar mahallesi Dr.Erkin Caddesi Parkı Önü

Saat: 18.00

Yer: Halitağa Caddesi Kıvanç Sokak girişi

28 EKİM CUMARTESİ

Cumhuriyet Bandosu

Saat: 14.00

Yer: Suadiye Mahallesi Suadiye Işıklar

Saat: 15.30

Yer: Suadiye Mahallesi Şaşkınbakkal Işıklar önü

Saat: 17.00

Yer: Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi İskele sokak girişi

28 EKİM CUMARTESİ

“CUMHURİYET VE KADIN” Söyleşisi

Saat: 14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi

29 EKİM PAZAR

Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Saat: 14.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi

29 EKİM – 11 KASIM

“Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet” Sergisi

Saat: 17.00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi, A Salonu

29 EKİM PAZAR

Cumhuriyet Yürüyüşü

Saat: 19.00

Yer: Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar

30 EKİM PAZARTESİ

Moda’nın Renkleri Korosu Cumhuriyet Konseri

Saat: 20.00

Yer: Moda Kayıkhane

31 EKİM SALI

Bilim Adası Öğrencileri Cumhuriyet Gösterisi

Saat: 15.00

Yer: Moda Gönüllü Evi

31 EKİM SALI

Pop Korosu Konseri

Saat: 20.30

Yer: Kadıköy Evlendirme Dairesi

Etiketler; #cumhuriyet yürüyüşü #29 ekim #bağdat caddesi
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