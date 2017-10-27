Cumhuriyet Yürüyüşü 29 Ekim’de Kadıköy'de!

Cumhuriyet’in 94. yıldönümü kutlamaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy’de bir hafta önceden başladı. Türk bayrakları dağıtıldı, meşale yakıldı, ilçenin dört bir yanında Cumhuriyet Bandosu’yla şarkılar söylendi. Bayram coşkusu 29 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Suadiye Işıklar’da başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü ile doruğa ulaşacak

Cumhuriyet Bayramı’nı her yıl büyük bir coşkuyla ve farklı etkinliklerle kutlayan Kadıköy Belediyesi, bayrak dağıtımı, cumhuriyet bandosu konseri, Cumhuriyet Meşalesi’nin yakımı gibi birçok etkinlik düzenledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 21 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bandosunun Kadıköy Altıyol’da verdiği konserle başladı. Bando Bahariye Caddesi’nden ilerleyerek Süreyya Opera binası önünde bir konser daha verdi. Caddebostan, Suadiye, 19 Mayıs mahalleleri ve Kadıköy’ün birçok yerinde konser veren bando, 29 Ekim’e kadar konserlerine devam edecek. 24 yıldır gerçekleştirilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” 29 Ekim Pazar günü Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’dan başlayıp Bağdat Caddesi İskele Sokak’ta son bulacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Atatürk ve Moda Semti Sergisi” 23 Ekim’de açıldı. Moda Gönüllü Evinde açılan sergide Atatürk’ün Moda’da çekilmiş 9 fotoğrafı bulunuyor. Sergi 31 Ekim’e kadar açık kalacak. CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİK PROGRAMI Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinliklerinin bu haftaki programı şu şekilde; 27 EKİM CUMA Cumhuriyet Bandosu Saat: 15.00 Yer: Kozyatağı mahallesi Buket Sokak Meclis Binası Önü Saat: 16.30 Yer: Dumlupınar mahallesi Dr.Erkin Caddesi Parkı Önü Saat: 18.00 Yer: Halitağa Caddesi Kıvanç Sokak girişi 28 EKİM CUMARTESİ Cumhuriyet Bandosu Saat: 14.00 Yer: Suadiye Mahallesi Suadiye Işıklar Saat: 15.30 Yer: Suadiye Mahallesi Şaşkınbakkal Işıklar önü Saat: 17.00 Yer: Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi İskele sokak girişi 28 EKİM CUMARTESİ “CUMHURİYET VE KADIN” Söyleşisi Saat: 14.00 Yer: Moda Gönüllü Evi 29 EKİM PAZAR Cumhuriyet Bayramı Kutlaması Saat: 14.00 Yer: Bostancı Gönüllü Evi 29 EKİM – 11 KASIM “Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet” Sergisi Saat: 17.00 Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi, A Salonu 29 EKİM PAZAR Cumhuriyet Yürüyüşü Saat: 19.00 Yer: Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar 30 EKİM PAZARTESİ Moda’nın Renkleri Korosu Cumhuriyet Konseri Saat: 20.00 Yer: Moda Kayıkhane 31 EKİM SALI Bilim Adası Öğrencileri Cumhuriyet Gösterisi Saat: 15.00 Yer: Moda Gönüllü Evi 31 EKİM SALI Pop Korosu Konseri Saat: 20.30 Yer: Kadıköy Evlendirme Dairesi