Cumhuriyet Yürüyüşü 29 Ekim’de Kadıköy'de!

Cumhuriyet Bayramı’nı her yıl büyük bir coşkuyla ve farklı etkinliklerle kutlayan Kadıköy Belediyesi, bayrak dağıtımı, cumhuriyet bandosu konseri, Cumhuriyet Meşalesi’nin yakımı gibi birçok etkinlik düzenledi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 21 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bandosunun Kadıköy Altıyol’da verdiği konserle başladı. Bando Bahariye Caddesi’nden ilerleyerek Süreyya Opera binası önünde bir konser daha verdi. Caddebostan, Suadiye, 19 Mayıs mahalleleri ve Kadıköy’ün birçok yerinde konser veren bando, 29 Ekim’e kadar konserlerine devam edecek.
24 yıldır gerçekleştirilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” 29 Ekim Pazar günü Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’dan başlayıp Bağdat Caddesi İskele Sokak’ta son bulacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Atatürk ve Moda Semti Sergisi” 23 Ekim’de açıldı. Moda Gönüllü Evinde açılan sergide Atatürk’ün Moda’da çekilmiş 9 fotoğrafı bulunuyor. Sergi 31 Ekim’e kadar açık kalacak.
CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİK PROGRAMI
Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinliklerinin bu haftaki programı şu şekilde;
27 EKİM CUMA
Cumhuriyet Bandosu
Saat: 15.00
Yer: Kozyatağı mahallesi Buket Sokak Meclis Binası Önü
Saat: 16.30
Yer: Dumlupınar mahallesi Dr.Erkin Caddesi Parkı Önü
Saat: 18.00
Yer: Halitağa Caddesi Kıvanç Sokak girişi
28 EKİM CUMARTESİ
Cumhuriyet Bandosu
Saat: 14.00
Yer: Suadiye Mahallesi Suadiye Işıklar
Saat: 15.30
Yer: Suadiye Mahallesi Şaşkınbakkal Işıklar önü
Saat: 17.00
Yer: Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi İskele sokak girişi
28 EKİM CUMARTESİ
“CUMHURİYET VE KADIN” Söyleşisi
Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi
29 EKİM PAZAR
Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Saat: 14.00
Yer: Bostancı Gönüllü Evi
29 EKİM – 11 KASIM
“Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet” Sergisi
Saat: 17.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi, A Salonu
29 EKİM PAZAR
Cumhuriyet Yürüyüşü
Saat: 19.00
Yer: Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar
30 EKİM PAZARTESİ
Moda’nın Renkleri Korosu Cumhuriyet Konseri
Saat: 20.00
Yer: Moda Kayıkhane
31 EKİM SALI
Bilim Adası Öğrencileri Cumhuriyet Gösterisi
Saat: 15.00
Yer: Moda Gönüllü Evi
31 EKİM SALI
Pop Korosu Konseri
Saat: 20.30
Yer: Kadıköy Evlendirme Dairesi