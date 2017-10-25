Cumhuriyet Konseri iptal edildi!

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle 25 Ekim Çarşamba (bugün) belediye bahçesinde gerçekleşecek Moğollar- Hayko Cepkin konseri iptal edilmiştir" denildi.
Bu akşam gerçekleşmesi planlanan Kadıköy Belediyesi bahçesindeki Cumhuriyet Konseri, kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle iptal edildi
Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle 25 Ekim Çarşamba (bugün) belediye bahçesinde gerçekleşecek Moğollar- Hayko Cepkin konseri iptal edilmiştir" denildi.