Haftalık Bağımsız Gazete 25 Ekim 2017
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Cumhuriyet Konseri iptal edildi!

Bu akşam gerçekleşmesi planlanan Kadıköy Belediyesi bahçesindeki Cumhuriyet Konseri, kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle iptal edildi

Cumhuriyet Konseri iptal edildi!
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle 25 Ekim Çarşamba (bugün) belediye bahçesinde gerçekleşecek Moğollar- Hayko Cepkin konseri iptal edilmiştir" denildi. 

Etiketler; #cumhuriyet konseri #iptal #Kadıköy Belediyesi #hayko cepkin #moğollar
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