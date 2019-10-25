Cumhuriyet coşkusu tüm İstanbul’u saracak

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl kent geneline yayılacak

Kutlamalar öncesinde kentin ana caddeleri ve konser alanları süslenecek. Taksim Meydanı, Saraçhane, Vatan Caddesi, Unkapanı, Dolmabahçe Caddesi, Bağdat Caddesi ve Altunizade (Capitol AVM ve Millet Parkı ) büyük gecenin coşkusuna hazırlanacak. İstiklal Caddesi, Şemsi Paşa Meydanı, Harem, Barbaros Bulvarı, Sultanahmet Meydanı, Vali Konağı Caddesi, Bağdat Caddesi, Saraçhane, Nispetiye Caddesi’nde taklar kurulacak. Ayrıca üst geçitlerden elektrik direklerine, toplu ulaşım araçlarındaki modyo ekranlarına kadar çeşitli açık hava mecraları da büyük kutlamaya uygun şekilde biçimlendirilecek.



KUTLAMALAR 2 GÜN SÜRECEK

Bu yıl bir ilk olacak ve kutlamalar 2 gün sürecek. 28 Ekim’de İBB Saraçhane binasının önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler, gece boyunca Sultanahmet Meydanı’nda devam edecek. Meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena, Eşlik Müzisyenleri, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Magma Filarmoni Orkestrası birer konser verecek. Günün anlam ve önemine uygun çeşitli tiyatral gösteriler sahnelenecek.

29 Ekim’de ise kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanı olacak. DJ performansı ile başlayacak olan programda gece boyunca mehteran konseri, deniz yüzerinde su, ışık, pyro ve lazer gösterileriyle devam edecek. Sarayburnu açıklarında yapılacak havai fişek gösterisinin ardından sahne alacak İBB Kent Orkestrası geceyi renklendirecek.

Ayrıca Şemsi Paşa Meydanı ve Harem tarafına kurulacak 6 küçük sahnede de gece boyunca Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Pop Müziği konserleri verilecek. Toplam 80 gökyüzü tarayıcısıyla Üsküdar Sahil, Fındıklı Sahil ve Sarayburnu’nda ışıklı gösteri yapılacak. Gösteriler İstanbullular tarafından geniş ölçüde izlenebilecek.



İLÇELERDE BAYRAM KONSERLERİ

Tuzla’da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı’nda Fettah Can, Sancaktepe’de Elif Buse Doğan, Gaziosmanpaşa’da İlhan Şeşen, Güngören-Haznedar’da Resul Dindar, Çatalca’da Cem Bevlevi, Eyüpsultan’da ise Fatih Erkoç sahne alacak.

29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutarak ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

BAŞKA NELER VAR?

Ünlü piyanist Cumhuriyet için çalacak

Tepe Nautilus AVM, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu konseri ile başlıyor. Tuluyhan Uğurlu, “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” isimli piyano resitali ile 27 Ekim’de saat 15.00-16.00 arasında Tepe Nautilus ziyaretçilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Tepe Nautilus’ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim günü Cumhuriyet Bandosu’nun gösterileri ve Türk Bayrağı dağıtımı ile devam edecek. Tepe Nautilus, 27 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde kutlanacak Cumhuriyet Bayramı gösterilerine herkesi davet ediyor.

İstanbul Oda Orkestrası’ndan CRR’de konser

İstanbul Oda Orkestrası, 29 Ekim akşamı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda Cumhuriyet Bayramı’na özel i bir konser verecek. Gürer Aykal’ın yöneteceği konserin solistleri, keman virtüözü Cihat Aşkın ve piyano virtüözü Gökhan Aybulus. CRR’de gerçekleşecek “Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri” saat 20.00’de başlayacak. Konser biletleri 80-50-30 ve 20 TL olarak, CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

İDOB’dan Cumhuriyet konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 30 Ekim Çarşamba akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde, Cumhuriyet’in yeni yaşını bir konserle kutluyor. Önde gelen Türk bestecilerinden Muammer Sun’un ölümsüz eserlerinden “Kurtuluş” ve “Cumhuriyet” müziklerinin çalınacağı bu eşsiz konsere İDOB, herkesi çağırıyor.

THM Korosu’ndan özel konser

Fami Musiki ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu Şef Nursaç Doğanışık yönetiminde, İkrami Özturan’ın sunumuyla Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri verecek. 30 Ekim Çarşamba, saat 20.00’de Kadıköy Evlendirme Dairesi’ndeki ücretsiz konsere herkes davetli

Milli Mücadelenin 100. Yılında Atatürk’ü Anma Pul Sergisi

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yılı kapsamında hazırlanan ve ilki Samsun’da açılan “Milli Mücadele’nin 100. Yılı Pul Sergisi” Amasya, Erzurum, Sivas’tan sonra İstanbul’da Kozyatağı Kültür Merkezi sanat galerisinde sergilenecek. 1-17 Kasım arasında açık olacak bu sergide Atatürk, Cumhuriyet, Milli Mücadele ve Ankara konulu koleksiyonlarını izleyeceksiniz.