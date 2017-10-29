Kadıköy’de iki haftaya yayılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bağdat Caddesi’nde ‘Cumhuriyet Bayramı Geçidi’ yapıldı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu iki haftadır yapılan etkinliklerle yaşayan Kadıköylüler bugün sabah saatlerinden itibaren etkinliklere katılıyor. Caddelerin boydan boya bayraklarla donatıldığı Kadıköy'de bayram neşesi Bağdat Caddesi'nde yapılan geçit töreni ile renklendi. Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni bu yıl da her yıl olduğu gibi Bağdat Caddesi'nde yapıldı. Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, askeri erkan ve vatandaşların katıldığı geçit töreninde ilçede eğitim veren okulların öğrencileri, sivil toplum kuruluşları yürüyüş yaptı.

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, bu yıl da 29 Ekim törenlerine yoğun katılım gerçekleştirdi. Resmigeçit törenine katılan gönüllüler, tshirt, bayrak ve dövizleri ile törene renk ve coşku kattı. Coşkulu kalabalık tarafından seyredilen yürüyüşte zaman zaman İzmir Marşı söylendi.

Geçit programı sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Çok mutluyuz, 94. yıl tüm ülkemize kutlu olsun. Cumhuriyet sonsuza kadar devam edecektir” dedi.