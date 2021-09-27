Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşti

Kadıköy Çizgi Festivali Yoğurtçu Parkı’nda yapıldı. Açılışı Moğollar grubunun konseriyle yapılan festivalde üç gün boyunca söyleşilerden, canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birçok etkinlik yer aldı

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kadıköy Çizgi Festivali 24 Eylül Cuma günü Yoğurtçu Parkı’nda başladı. Festivalin açılışı yazar Güven Erkin Erkal’in moderatörlüğünde, Moğollar söyleşisiyle başladı. Açılış programı Moğollar grubunun yeniden bir araya gelmesine vesile olan, haziran ayında aramızdan ayrılan karikatürist Kaan Ertem anısına düzenlendi.

Açılış programında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Çizgi Festivali’ni daha önceki senelerde Sahaf Festivali’nin içerisinde yapıyorduk bu sene ayırdık bağımsız bir şekilde Yoğurtçu Parkı’nda yapıyoruz. Hep söylüyoruz artık klişe bir söz oldu Kadıköy kültürün sanatın başkenti, kültüre sanata yön veren önemli merkezlerden birisi. Bu prensiple ve idealle Çizgi Festivali’ne desteğimiz geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu sene ve gelecekte de artarak devam edecek.” dedi.

Açılışın ilk günü Moğollar konser verdi. Festival alanında kurulan stantlarda farklı yayınevi ve derneklerin dergileri, kitapları çizgi roman severlerle buluştu.

MEZAT VE FİLM GÖSTERİMLERİ YAPILDI

Festival kapsamında Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında mezat düzenlendi. Nadir bulunan dergi ve çizimler açık arttırma yoluyla meraklılarıyla buluştu. Mezat etkinliğini Çizgi Roman Okurları Derneği düzenledi.

Festivalde film gösterimleri de yapıldı. 25 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de, Oscar ödüllü Japon yönetmen Hayao Miyazaki’nin “Yürüyen Şato” filmi, 26 Eylül Pazar günü saat 21.00’de de Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman’ın yönettiği “Örümcek Adam Örümcek Evreninde” filmi gösterildi. Festivale en az 20 yayınevi, dergi, dernek katıldı.

ÇOCUKLARA AYRI PROGRAM

Programda çocuk yayınevi stantları ile birlikte çocuklar için atölye çalışmaları da yer aldı. Festivale çocuğuyla katılan çok sayıda Kadıköylü de vardı. 10 yaşındaki Derin Sezer’in annesi Ilgın Sezer, “Hem çocukların katılımı hem de herkesin erişebilmesi oldukça olumlu. Oğlum, Karikatür Evi’nde de dersler almıştı zaten. Daha geniş bir kitleye yaymak için de festival iyi bir fikir. Birkaç çocuğun bile etkilenmesi, onları çizmeye itebilir” dedi. 7 yaşında Asmin Duman’ın annesi İlkay Duman da şunları söyledi: “Çok başarılı buldum festivali. Çocukların daha fazla katılmasına imkan sağlamak lazım. Çocuklara özel faaliyetler zaten yapılmalı. Ne kadar fazla şey gösterilir ve birlikte olmaları sağlanabilirse, çocukların önünde o kadar kapı açılır.”

Zeynep Barlas’ın babası Mustafa Barlas ise “Kadıköy Belediyesi’nin yolladığı mesajla haberimiz oldu. Çocuğumun da çizmeye ve üretmeye eğilimi var. Düzenli olarak çizmeye çalışıyor zaten. Onu görünce gelmek istedik. Parkta olması ayrıca güzel” diye konuştu.

Çizer ve yayıncıların görüşleri:

Tarık Tolunay (Çizer): Bizim ülkemizde çizgi faaliyeti halkla iç içe bir faaliyet. Bizim kuşağımızı düşünürsek çocuğumuzda çizgi romanların, mizah dergilerinin yeri çok fazla. Bu anlamda bu hafızanın yaşatılması ve çağa uygun şekilde devam etmesi gerekiyor. Tabii ki bunun için bu tür festivaller çok olumlu. Festivalde üç kuşak bir arada. Yaşlılar da var, gençler de var, çocuklar da var. Bu tip festivaller üzerinden çocuklara çizgi aşkı aşılanabilir. Burayı ziyaret eden bir çocuğun 20 yıl sonra çizer olabilme ihtimali çok heyecan verici. Çizerler özellikle çocukluk yaşlarında bu tür dokunuşlara ihtiyaç duyuyorlar.

Leman Dergisi’nden Hüseyin Toktaş: Eski dergilerimiz var, arşiv dergiler var. Onları tekrardan insanlara ulaştırmak güzel bir duygu. Herkesin birlikte olduğu alanın kurulması, bu festivalin olması oldukça anlamlı. Etkinliklerde de insanlar eğleniyor, çok güzel geçiyor.

Çizgi Roman Okurları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Çakı: “Derneğimiz 2017 senesinde kuruldu. Derneğimizin amacı, çizgi romanı yeni nesile sevdirebilmek hem de eski çizer üstatlarımızın hem kendilerinin hem de eserlerinin unutulmamasını sağlamak. Profesör dergimizde de çizgi romanla ilgili herşey var. Pandemiden henüz çıkmadık. Buna rağmen Kadıköy Belediyesi, tüm şartları oluşturarak bunu yapıyor. Büyük aralar hep zarar verir. 1,5 yıldır insanlar, birbirleriyle dahi zor görüştüler. İlk etkinlik oldu. Bir de sadece çizgi romanla ilgili bir festivalin olması çok güzel.