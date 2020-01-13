Çiğdem Toker: İsraf değil yolsuzluk

YAYKOOP tarafından düzenlenen söyleşi-imza gününde okurlarıyla buluşan gazeteci-yazar Çiğdem Toker, “Yolsuzluk kelimesini kullanmak eskiye göre cesaret istiyor” dedi

Yayıcılar Kooperatifi Kadıköy Temsilciliği Antika Kitap Kafe’nin bu haftaki konuğu gazeteci yazar Çiğdem Toker oldu. Yazmış olduğu “Kamu İhalelerinde Olağan İşler” kitabını anlatan deneyimli gazeteci yolsuzlukların israf olarak tanımlanmasını eleştirirken Kanal İstanbul projesiyle ilgili görüşlerini de Kadıköy’deki okurlarıyla paylaştı. 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen söyleşiye kitapseverlerin ilgisi yoğundu.

Emanet edilmiş gücün, özel çıkarlar için kötüye kullanımını yolsuzluk olarak tanımlayan gazeteci Çiğdem Toker “Siyaset gündeminde son zamanlarda yolsuzluk yerine israf kavramının yeğlendiğini görüyoruz. Kamusal kötülüğü güçlü yansıtan gerçek karşılığı dururken yolsuzluk kelimesi pek nadir kullanılıyor. Bu eğilim yerel seçim kampanyalarında başladı. Halen de sürüyor…” dedi. Toker şöyle devam etti: “Yolsuzluk yerine israf dendiğinde, hem suça dönüşe bilecek bir ithamdan kaçınılmış oluyor, hem de vazgeçilirse sonuçları ortadan kalkacak kusurlu bir tutuma indirgeniyor. Yolsuzluk kelimesini kullanmak eskiye göre cesaret istiyor. Ya da öyle hissediliyor.”

“MEDYA KUŞATMA ALTINDA”

Medyanın halk üzerinde etkin bir rol oynadığını söyleyen Çiğdem Toker, “Bazı durumları anlamak ve onların farkında olmanın en iyi yolu medyadır. Fakat medya muhalifler tarafından kuşatılmış durumda. Maalesef ki medya tek sesli hale getirilerek çökertilmiştir. Meclis Araştırma Komisyonu haberlerine yayın yasağı getirildi. Bir de üstüne devşirilen medya ifade özgürlüğünü yok etti. Medyada yolsuzluğa yolsuzluk denirse sanki hain olunurmuş gibi kolektif bir suçluluk duygusu inşa edildi.” şeklinde konuştu.

“YOLSUZLUK VE YOKSULLUK UNUTULDU”

Günümüzde sıkça yapılan gündem değişikliğinin yoksulluk ve yolsuzluğu unutturma çabası olduğunu belirten Toker “İktidara gelen parti zamanında seçimleri kazanmadan önce yolsuzluk ve yoksulluğu bitireceğiz sloganını sıkça kullanmıştır. Ancak bakıyorum da bu slogan çoktan unutulmuş gibi. Buna örnek olarak şunu verebiliri: 7 Haziran seçimleri öncesi NTV programında sloganına atıfta bulunan iktidar partisi yolsuzluk kelimesini kullanmadı. Bunun unutma mı, atlama mı, söyleyememe mi olduğu anlaşılmadı. Yayında da sorulmadı.” dedi

“KANAL İSTANBUL YIKIM PROJESİDİR”

Söyleşi sonrasında kısa bir sohbet şansı yakaladığımız Çiğdem Toker’e gündemde sıkça tartışılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili düşüncelerini sorduk. Bu projenin bir yıkım projesi olduğunu söyleyen Toker, “Kent yoksulluğunun her geçen gün arttığı bir ekonomik ortamda, Kanal İstanbul gibi yüksek maliyetli bir projenin yapılmasını doğru bulmuyorum. Projenin milli bütçeden yapacaklarını açıklayan hükümetin dar olan bütçeyle bunu nasıl yapacağını merakla bekliyoruz. Bu projenin olmayacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Soru cevap şeklinde geçen söyleşi Çiğdem Toker’in kitaplarını imzalamasıyla son buldu.