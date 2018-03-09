Çetin Emeç kabri başında anıldı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç ölümünün 28.yılında Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında anıldı

Emeç, 7 Mart 1990’da Suadiye’deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Anma törenine Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CHP Eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Oktay Ekşi ile Çetin Emeç’in yakınları, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu temsilen Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak ve Kadıköy Belediyesi gönüllüleri katıldı.

“KALEMİNİ ASLA EĞİP BÜKMEDİ”

Çetin Emeç’in mezarına çiçek bırakılması ve saygı duruşunun ardından konuşan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila şöyle konuştu: “Basında çok büyük izler bırakmış olan meslek büyüğümüzdür. Çetin Emeç denilince benim aklıma gazeteciliğin duayeni ve gazetecilik ekolu gelir. Meslek hayatında da büyük başarılara imza attı ve ömrü boyunca iki büyük gazeteyi yönetti. Gazeteleri yönetirken ve kalemini kullanırken asla eğmedi bükmedi, bizlere örnek oldu. Bizlerin yetişmesinde çok büyük katkısı oldu. Demokrasi ve Cumhuriyet yolunda özgür gazeteciliğe büyük emekleri olmuştur.”