Can Bartu sonsuzluğa uğurlandı

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenen veda töreninin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nden son yolculuğuna uğurlandı

83 yaşında yaşamını yitien Can Bartu için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde sabah saatlerinde tören düzenlendi. Fenerbahçeli futbolcular Can Bartu’nun naaşını omuzlarında stadyum içinde hazırlanan tören alanına taşıdı. Taraftarların saygı duruşunda bulunduğu Can Bartu, uzun süre ayakta alkışlandı. Törene Can Bartu’nun ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe yöneticileri, futbolcular ve çok sayıda sarı-lacivertli taraftar katıldı. Henüz mazbatasını alamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katılanlar arasındaydı. İmamoğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti.

ALİ KOÇ: ÇUBUKLUN BİZE EMANET

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç cenazede yaptığı konuşmada "Örnek kişiliği, zarif duruşu, müthiş zekası, kendine has giyim stili, sıradışı hikayeleri ve tüm temsil ettikleriyle efsane olmuş, adını altın harflerle tarihimize yazdırmış çok büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Hem Fenerbahçe’mizin hem de Türk sporunun önemli bir sembolüydü. Türk spor tarihinde böyle sembol olabilmiş kaç sporcu var. İyi ki Fenerbahçeli olmuş. Bir günde 2 derbi galibiyeti yaşayan; ilk, tek ve muhtemelen de tek sporcu oldu. Dünyada; bir milli takım formasını 2 branşta da giyerek yine tarihe geçti. Fenerbahçe var oldukça, sen de bizimle var olacaksın. Çok sevdiğin Fenerbahçen, gururla taşıdığın çubuklun bize emanet" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ODABAŞI: ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

Fenerbahçe Kongre üyesi olan Şerdil Dara Odabaşı, Can Bartu ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye önemli bir spor adamını kaybetmiştir. Bizler Can Bartu’nun spor ahlakı ve disiplini ile büyüdük. Can Bartu ve birlikte top koşturduğu arkadaşlarından düşünce olarak, davranış olarak, disiplin olarak çok şey öğrendik” şeklinde konuştu.

SPORCULAR BİRLİKTE SAF TUTTU

Törenin ardından Can Bartu’nun naaşı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’ne götürüldü. Burada düzenlenen törene ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı. Bartu’nun cenazesinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray camiasının önemli spor insanları birlikte saf tuttu.

Can Bartu kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.