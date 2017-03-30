Cadde’de kiralar düştü dükkânlar doldu

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin hazırladığı rapora göre, Bağdat Caddesi’nde kiralar yüzde 35 oranında düşerken, dükkânların doluluk oranı yüzde 80’e yükseldi

Son yıllarda Bağdat Caddesi’nde ekonomik olarak umduğunu bulamayan esnaf kiraların da yükselmesiyle iş yapamaz hale gelmiş, böylelikle dünyanın marka caddelerinden olan Bağdat Caddesi'nde dükkânlar boşalmıştı. Cadde, uzun süre boş kalan dükkânların mülk sahiplerinin kiralarda indirim yapmasıyla toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Bu veriyi doğrulayan bir rapor da büyük çoğunluğunu Bağdat Caddesi ve Kadıköy'de faaliyet gösteren müteahhitlerin oluşturduğu AYİDER’den (Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği) geldi. AYİDER’in hazırladığı raporda paylaştığı verilere göre, son bir yıl içerisinde kira ücretleri yüzde 35 oranında düşerken, 110 boş dükkânın 42’si kiralandı.

AVRUPA’NIN EN GENÇ CADDESİ

Raporun ilk kısmında Bağdat Caddesi’nin ve sakinlerinin hakkında veriler paylaşıldı. Raporda paylaşılan verilere göre, Kızıltoprak'tan Maltepe'ye kadar 6 kilometrelik kısmı kapsayan Bağdat Caddesi, 1973 yılında Boğaziçi Köprüsünün kullanıma açılmasıyla büyük bir değişime uğradı. Köprünün açılmasıyla bir alışveriş ve yaşam merkezi haline gelen cadde, kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte İstanbul'un en büyük şantiye alanlarından birine dönüştü. Ayrıca rapora göre Bağdat Caddesi, Avrupa’nın en genç caddesi olma özelliğine de sahip. Caddede yaş ortalaması 30, eğitim durumu ise İstanbul ve Türkiye’nin çok üzerinde. Cadde sakinlerinin yüzde 60’ı üniversite mezunu, yüzde 18’i ise lisansüstü eğitime sahip.

BULUŞMALARIN ADRESİ

Rapora göre caddeye gelenlerin gelme sebeplerinden ilki, beklenenin aksine alışveriş değil. Caddeye gelenlerin yüzde 54'ü arkadaşlarıyla buluşmak için burayı tercih ederken, yüzde 46'sı ise daha çok alışveriş ve yeme-içme amacıyla caddeye uğruyor. Haftanın her gününde yoğunluğun yaşandığı Bağdat Caddesi'ne alışveriş yapmak için gelenlerin yüzde 33'ü hafta sonunu tercih ediyor.

ESKİ GÜNLERİNE Mİ DÖNÜYOR?

Raporda son bir yıl içerisinde yaşanan gelişmeler Bağdat Caddesi’nin eski “cazibe merkezi” günlerine dönme umudunu yeşertti. Raporda bulunan verilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında bina yenileme faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı yerlerden olan Bağdat Caddesi'nde mağaza stoku önceki yıllara nazaran düşerek 332 oldu. Bölgede kiralanabilecek ticari alan stoku ise 75 bin metrekare... 2016 Mart’ında 332 mağazadan yüzde 33 oranına denk gelen 110 mağaza boşken, bu rakamda son bir yılda yaşanan gelişmelerle büyük bir düşüş gerçekleşti. Kira fiyatlarının son bir yılda yüzde 35 gerilemesiyle birlikte, caddede 12 aylık sürede 110 boş dükkânın 42'si kiralandı. Mevcut durumda toplam mağaza sayısının yüzde 80'ine tekabül eden 264 mağaza dolu iken, geriye kalan 68 mağaza kiracısını bekliyor. Son bir senede Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı'ndaki toplam kiralama işlemlerinin yüzde 40'ı ise Bağdat Caddesi’nde gerçekleşirken, raporda belirtilen öngörülere göre, bina yenileme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla, caddenin çok daha iyi duruma gelmesi bekleniyor.

“GELİŞMELER SEVİNDİRİCİ”

AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu, konuya ilgili yaptığı açıklamada, Kadıköy, İstanbul ve Türkiye’nin gözdesi olduğunu söylediği Bağdat Caddesi’nin kurun yükselmesi ve ticarette yaşanan daralma sonrası, son 2 yılda zor günler geçirdiğini, bazı uluslararası markaların bölgeden çıktığını, erişilebilir marka sayısının azaldığını vurgulurken, kiraların düşmesi ve yenilemelerin bir kısmının bitmesiyle sevindirici gelişmelerin yaşandığını belirtti. Tavukçuoğlu, kentsel dönüşümün kısa vadede caddeye zarar verse de, buna karşın ciddi bir yenilenmenin yaşandığını, inşaat alanında 5 milyar dolarlık ekonomi oluştuğunu, mağazaların daha da modern ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandığını anlattı.



CADDE'DE YENİ MARKALAR

Tavukçuoğlu, sene içerisinde önemli ulusal markaların ve dünya devlerinin caddeye yeni mağaza açacağının da müjdesini verdi. Tavukçuoğlu’nun aktardığına göre bu yıl içerisinde Channel, Apple, Samsung, Godiva ve Eataly gibi küresel markalar, Beymen ve gittigidiyor.com gibi önemli ulusal markalar da Bağdat Caddesi'nde yeni mağazalarını açacak. Tavukçuoğlu, caddenin reklamının daha etkin yapılması durumunda Avrupalı turistin ilgisinin caddeye daha yoğun olacağını belirtti. Tavukçoğlu’nun verdiği bilgilere göre ger yıl 3 bin civarında konutun yenilendiği caddenin nüfusunun da yüzde 20 artmasının bekleniyor.

“TOPARLANMA BAŞLADI”

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız, cadde civarında emlakçılık yapan Arif Özmeral’in gözlemleri de, raporu doğrulayacak cinsten. Konuyla ilgili konuşan Özmeral, boş dükkânlara yerleşenlerin markaların “caddenin kumaşına” uygun olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: “Bağdat Caddesi kentsel dönüşümle birlikte büyük bit şantiye alanına döndü. Esnaflar iş yapamadı. Bağdat Caddesi’nde kiralar çok yüksek olduğu için oradaki esnaflar bir karar alıp toplanıp AVM’lere gittiler ki dükkanların boşalmasının en büyük sebebi buydu. Fiyatların son zamanda düşüş gerçekleştirdiği doğru. Bununla birlikte bir iyileşme süreci de başladı caddede. Fakat kısa dönemde tam anlamıyla iyileşeceğini düşünmüyorum. Toparlanma başladı. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde Bağdat Caddesi eski günlerine döneceğine inanıyoruz.”