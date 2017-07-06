Haftalık Bağımsız Gazete 07 Temmuz 2017
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Caddebostan sahili düzenleniyor

Caddebostan sahilinde yaklaşık 4 bin metrekarelik alan İBB tarafından yeniden düzenleniyor. Mevcut ağaçların korunduğu alanda yeşillendirme çalışmaları da yapılıyor

Caddebostan sahili düzenleniyor
Erhan DEMİRTAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ay önce Caddebostan sahildeki bir alanı demir paravanlarla kapatarak, düzenleme çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu. İBB’nin 4 bin metrekarelik alanda yürüttüğü çalışmaların sonuna yaklaşıldı.

Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre; ana caddelerden sahil bandına ulaşan yağmur su giderleri yeniden yapılarak düzenleme yapılan alanın zemin kısmından geçirildi. Eskiden alanda bulunan küçük amfi kaldırıldı. Onun yerine dekoratif duvarlar ve oturma grupları konulacak. Alana yapılan yaya yolu ile Çetin Emeç Bulvarı’ndan Caddebostan sahiline ulaşılacak. Yetkililerin verdiği bilgilere göre; alanda bulunan mevcut ağaçların hiçbiri kesilmedi ve zarar görmedi. Ayrıca alana 6 adet manolya ağacı dikildi. Alanda yeşillendirme çalışmaları yapılacağı gibi peyzaj düzenlemesi de yapılacak. 

Çalışmaların 15 gün sonunda tamamlanması hedefleniyor.

“OTOPARK OLMAYACAK”

İBB’nin söz konusu alanı demir paravanlarla kapatması akıllara bölgeye yeni bir otopark yapılacağını getirmişti. Hatta konuyla ilgili imza kampanyası başlatılmıştı. İBB yetkilileri bu konuya da açıklık getirdi. Alanda sadece yeşillendirme ve alt yapı düzenleme çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen yetkililer, alana otopark yapılmayacağını ifade etti. 

Etiketler; #caddebostan #yeşilalan #düzenleme #kadikoy #ibb
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