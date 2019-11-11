Haftalık Bağımsız Gazete 11 Kasım 2019
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Cadde kapatıldı, trafik kilit!

İbrahimağa Köprüsü yenileme çalışmaları nedeniyle Orgeneral Şahap Gürler Caddesi bugün itibariyle araç trafiğine kapatıldı, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu

Cadde kapatıldı, trafik kilit!
Erhan DEMİRTAŞ

İBB Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’nun geçtiğimiz hafta verdiği bilgilere göre, İbrahimağa Köprüsü Marmaray projesi kapsamında yenilenmek üzere yıkılıyor. Marmaray ve ana hat trenlerinin Haydarpaşa Garı’na geçişine imkân verecek yeni köprünün, Marmaray projesine uyumlu olacak şekilde inşa edilmesi planlanıyor. Çalışmaların 5 ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

ALTERNATİF YOLLAR NERELER?

Ancak çalışmalar nedeniyle, toplu taşıma araçlarının yoğun bir şekilde kullandığı Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nin; Dr. Eyüp Aksoy, Taşköprü ve Sarayardı caddelerine bağlantıları kapalı olacak.

Şu ana kadar tek yön olarak kullanılan Tıbbiye Caddesi ise çift şerit olarak hizmet verecek. Çevreyolu, Avrasya Tüneli ve Üsküdar bölgelerine gitmek isteyen sürücülerin, Tıbbiye Köprüsü ile Behiç Bey Sokağı güzergahını kullanmaları gerekiyor.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Rıhtımdan Yeldeğirmeni ve Acıbadem’e ulaşmak isteyen vatandaşlar şu an için Yeldeğirmeni Sokak’ı aktif olarak kullanabiliyor. Ancak bu noktalarda da yoğun araç trafiği oluşmuş durumda.

Etiketler; #acıbadem #rasimpaşa #trafik #kadikoy #marmaray
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