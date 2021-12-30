Haftalık Bağımsız Gazete 30 Aralık 2021
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Buzzfest’te yılbaşı eğlencesi

Kalamış'ta süren Buzzfest festivali kapsamında 31 Aralık günü yılbaşına özel bir program düzenlenecek. Festivale gidenler bir taraftan buzların üzerinden kaymanın keyfini yaşarken diğer taraftan da 1920'lerin caz müziğini dinleme fırsatı bulacak

Buzzfest’te yılbaşı eğlencesi
GazeteKadıköy

Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde 28 Şubat’a kadar sürecek olan Buzzfest, yılbaşı için, "Yeni Yılı Karşılıyoruz" sloganı ile özel bir program düzenledi. 

31 Aralık Cuma günü saat 16.00’da başlayacak program kapsamında Uninvited Jazz Band grubu, 1920’lere damgasını vuran eserler seslendirecek. Caz severler bir yandan konser dinlerken, bir yandan da kayarak eğlenceli vakit geçirecek. 

DJ performansıyla devam edecek program saat 22.00’de son bulacak.  

Buzzfest pisti, 28 Şubat tarihine kadar 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak.

Etiketler; #Unintived Jazz Band #Kalamış Atatürk Parkı #yılbaşı programı #Kadıköy Belediyesi #Buzzfest
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