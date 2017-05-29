Büyüknohutçu çifti Çevre Festivali’nde anıldı

Antalya Fenike’de öldürülen doğa savunucu Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu, Kadıköy Belediyesi’nin Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Çevre Festivali’nde anıldı

Kadıköy Belediyesi’nin Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Çevre Festivali’nde doğa savunucuları, Antalya Fenike’de öldürülen Ali Ulvi Büyüknohutçu ve Aysin Büyüknohutçu için anma etkinliği düzenlendi. Üç gün süren festivalin son gününde AliAysin Derneği, Yeşil Artvin Derneği, Validebağ Gönüllüleri, Karadeniz İsyandadır, Gölet Gönüllüleri, İstanbul Kent Savunması, Kadıköy Kent Dayanışması ve Kuzey Ormanları Savunması ortak bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de destek verdi.

“Katillerini Tanıyoruz, Yaşam İçin Mücadeleden Vazgeçmiyoruz” pankartını taşıyan Doğa ve Yaşam Savunucuları adına basın açıklamasını Arsun Önal okudu. Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin doğayı savunduğu için öldürüldüğünü ifade eden Önal, “Daha önce yaşam savucularına karşı işlenen tüm cinayetlerde olduğu gibi Ali ve Aysin Büyüknohutçu’yu hedef haline getirenlere, bu cinayeti planlayan ve işleyenlere bir kez daha amaçlarına ulaşamayacaklarını hatırlatıyoruz. Doğayı ve yaşamı zorbalıkla fethedemeyeceklerini tekrar söylüyoruz. Bilsinler ki, yok etmeye çalıştıkları yaylalarda, vadilerde, nehirlerde, sokaklarda Finike’de olduğu gibi doğayı ve yaşamı savunanlar bir araya geliyor.

Doğa ve yaşam savunucuları olarak bu cinayetin derinlemesine soruşturulmasını, cinayetin gerçek nedeninin aydınlatılmasını, azmettiricilerinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Tüm suçlular cezalarını bulana kadar davanın peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

Ali ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin kızı Emine Büyüknohutçu da kısa bir konuşma yaparak, “Sizlerden aldığımız destek çok önemli. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da “Çevre mücadelesine katılan herkesi saygı ve sevgi ile anıyorum. Doğadan yana bir tercih mi yapacağız, yoksa bu binalardan yana mı? Bu anlayışı yıkmamız gerekiyor. Bizim sağlıklı ormanlara, derelere ve sulara ihtiyacımız var. Bütün canlıların sağlıklı yaşayacağı bir ortama ihtiyacı var. Biz doğanın bir parçasıyız. Doğanın sonsuz bir zamanı var ama bizim zamanımız yok. Doğa ile uyum içinde yaşamalıyız. Ali ve Aysin Büyüknohutçu çiftini de saygıyla anıyorum” dedi.