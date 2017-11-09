Bu hastalığın ilacı SOSYALLEŞMEK

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi hizmet vermeye başladı. Alzheimer Merkezi'nden şu an 20 vatandaş faydalanıyor

Kadıköy Belediyesi’nin Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve hasta yakınlarını desteklemek amacıyla projelendirdiği “Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi” Dünya Alzheimer Günü’nde hizmete açılmıştı. Kadıköylülerin hizmetine sunulan bu binada hem Alzheimer hastalarına hem de hasta yakınlarına hizmet veriliyor. Alzheimer Merkezi’nden şu an 20 vatandaş yararlanıyor. Şimdiye dek 120 başvuru alındı. Başvuruların büyük çoğunluğu ise 19 Mayıs Mahallesi ve çevresinden.

Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi sorumlusu Dr. Zeynep Süzme çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şu an kaç vatandaş buradan faydalanıyor, nasıl belirliyorsunuz?

Biz önce başvuruları aldık. Sonra bize başvuran hasta yakınlarını ön test yapmak üzere davet ettik. 2 haftadır bu çalışmaları yapıyoruz. Hastaya ayrı test, yakınına ayrı test yaparak bir derecelendirmede bulunuyoruz. Moka testi ve bayer testi yapılıyor ve böylece hastaları orta hafif ve ağır olarak sınıflandırıyoruz. 67 testi tamamladık. 67 kişi şu an bizim alanımıza uygun. Yavaş yavaş onları almaya başlayacağız. Küçük gruplarla onları almaya başladık. 20 kişi ile başladık. Bu sayı önümüzdeki günlerde artacak. 90 vatandaşımıza hizmet vermeyi planlıyoruz.

Ne tür etkinlikler yapıyorsunuz?

Şu anda başlangıç aşamasında tanışma etkinliklerini yapıyoruz. Bunun yanında belli bir saatte kahve saati yapıyoruz, yemek buradan veriliyor. Fizyoterapist eşliğinde sabah gelenlere sabah egzersizi yaptırıyoruz. Etkileşim oyunları oynuyoruz.

20 hastamız var. Bu bizim için pilot çalışma. Fiziksel rehabilitasyonla kas erimelerini engelleyeceğiz. Sabahları sertliklerini ölçüyoruz. Amacımız; zihinsel rehabilitasyonla hastanın daha kalifiye yaşaması.

Tedavi yöntemi uygulanmıyor sanırım?

Biz burada hiçbir şekilde tedaviye karışmıyoruz. Sadece sosyal etkinlikler yapıyoruz. Şimdi hafif hastalarla çok kolay resim yapabiliyoruz. El sanatları gibi etkinlikler de yapabiliyoruz. Ama bir süre sonra kas ağrıları başladığı için hastanın hareketleri yavaşlıyor. Konuşmayı çok seviyorlar biz de 2-3 saat onlarla muhabbet ediyoruz.

Bir hasta kaç saatini burada geçiriyor?

Üç saatle başladık. Çok uzun kalamıyorlar. Bir süre sonra eve gitmek istiyorlar. Bütün gün tutmak çok zor, bir de yeni yerine alışmaları zor oluyor Alzheimer hastalarının. Yarım günle başladık. Alıştırma dönemimiz olacak bir süre sonra arzu edenleri tam gün ağırlayacağız.

Bunun cevabını vermek şimdilik zor ama hastalarda bir değişim görüyor musunuz?

Henüz gözlem yapmaya fırsat bulamadık süre açısından bu çok zor. Açıklama yapılabilecek bir süre değil. Ama dernek bu konuda çok tecrübeli. Alzheimer Derneği Kadıköy Şube Başkanı Türker Şahiner de bize çok destekte bulunuyor. Hastaların test hazırlıklarını beraber yaptık zaten. Gözlem yapıp sonuçlarını görmemiz 5-6 ay gibi bir süreden sonra olur.

Bir hasta burada ne kadar kalabiliyor, bir süresi var mı?

Hayır, belirli bir süre yok. Buraya kayıt olan bir vatandaş istediği kadar kalabilir. Genelde bu bölgeden çok başvuru geliyor, binayı biliyorlar çünkü. Başka ilçelerden de çok başvuru geliyor ama öncelik Kadıköy’de ikamet edenlerde.

Kaç kişi çalışıyor burada?

Burada bir sorumlu hemşire, bir sosyal hizmet uzmanı, iki tane sertifikalı hasta bakıcı, bir psikoloğumuz ve temizlik elemanları görev yapıyor. Erenköy Fizik Tedavi’den gönüllü olarak gelen fizyoterapistimiz var.

HASTA YAKINLARI MEMNUN

Alzheimer hastalarının tek başına hayatlarını sürdürmesi oldukça güç. Bu nedenle sürekli yanında bir yakının ya da refakatçisinin bulunması gerekiyor. Ancak hasta yakınları da bir süre sonra kendilerine de zaman ayırmak istiyorlar. Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Merkezi bu anlamda hasta yakınları için de bir sosyalleşme alanı. Hatalarını Alzheimer Merkezi’ne bırakan hasta yakınları Sosyal Yaşam Evi’nden faydalanabiliyor.

Erenköy’de yaşayan Nurcan Çakıllar da hasta yakınlarından biri. 83 yaşındaki eşini Alzheimer Merkezi’ne bırakan Çakıllar Sosyal Yaşam Evi’ndeki yoga derslerine katılıyor. Çakıllar, Alzheimer Merkezi ile görüşlerini şu şekilde anlatıyor: “Biliyorsunuz bu bölge de, aynı zamanda Kadıköy’de yaşlı nüfus çok fazla. Fevkalade bir şey burası. Bugün ilk günümüz. Şimdilik iki gün buraya geleceğiz. Sanırım burası olmasaydı eve tıkılıp kalacaktık. Eşim zaten benimle çok fazla konuşmuyor. Umarım buradaki ortam ona iyi gelir.”

Hasanpaşa’da yaşayan Ersin Salper de eşinin bakımını üstlenen vatandaşlardan. Eşinde unutkanlık sorunu olduğunu söyleyen Salper, “Unutkanlık başladı ama bu sorun başlangıç aşamasında. Hep düşmelerden oldu, çok sık düşüyor. Yaklaşık iki yıldır böyle. Bir profesör tanıdığımız var ona gidiyoruz. ‘Demans’ başlangıcı olduğunu söyledi. Kadıköy Belediyesi çok iyi bir iş çıkarmış ve harika bir yer olmuş. Pazartesi ve çarşamba günleri buraya geleceğiz. Sürekli aynı şeyleri yapmak hem hastayı hem de yakınını sıkabiliyor. Burası hem eşim için hem de benim için değişiklik olacak” diyor.

EĞLENİYORLAR, ÖĞRENİYORLAR…

Kadıköy Belediyesi’nin hizmete açtığı bina hem Alzheimer Merkezi hem de Sosyal Yaşam Evi olarak hizmet veriyor. Sosyal Yaşam Evi’nde 65 yaş üstündeki bireyler sosyal ihtiyaçlarını giderebiliyor, aktif ve sağlıklı yaş alıyor ve yaşıtlarıyla bir araya gelerek yeni sosyalleşme ortamları oluşturuyorlar.

Şimdilik 310 üyesi olan 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yaşam Evi sorumlusu Ezgi Gelen, üyelere yönelik resim, yoga, pilates, dans, tiyatro, İngilizce, satranç kurslarının verildiğini, aynı zamanda gevşeme ve nefes egzersizi, ritim çalışması, örgü atölyesi çalışmalarının da yapıldığı bilgisini verdi.

Sosyal Yaşam Evi’nde tüm hizmetlerin ücretsiz verildiğini söyleyen Gelen şu bilgileri paylaştı: “Karikatür Evi ile birlikte yaşlılarımıza yönelik karikatür atölyeleri de düzenliyoruz. Belirli zamanlarda müze gezileri, kültürel geziler yapıyoruz. Psikoloğumuz tarafından üyelerimize bireysel danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Önümüzdeki günlerde de üniversiteler, dernekler ve hastaneler ile ortak yaşlılık konusunda eğitici seminerler, sağlık seminerleri ve söyleşiler düzenleyeceğiz. Üyelik sistemi ile çalışıyoruz, hizmetlerimizden Kadıköy'de ikamet eden 65 yaş üzeri kişiler faydalanabiliyor. Merkezimizde verdiğimiz hizmetlerden Alzheimer hasta yakınları da faydalanabiliyor.”

“BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU”

Sosyal Yaşam Evi ziyaretimizde resim kursuna katılan Kadıköylü kadınlarla sohbet ettik.

Sebahat Göktepe: Öncelikle bu binanın açılmasından son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sosyal yaşama katılmak isteyen vatandaşların düşünülmesi çok önemli. Bizim için güzel bir uğraş olacak. Umarım güzel şeyler çıkarırız.

Gülizar Güçlü: Uzun yıllardır burada yaşıyorum ama son dönemde faaliyetler ve hizmete açılan merkezlerin sayısı arttı. Buranın karşısında bulunan Kadıköy Belediyesi Akademi binası ve bahçesindeki kafe, aynı zamanda parklar… Şimdi de burası. Bu çalışmalar bizi mutlu ediyor. Hiç düşünmüyorduk böyle bir merkezi ve bizim için sürpriz oldu. Daha fazla sürprizle karşılaşıp şaşırmak istiyoruz. Burada güzel şeyler oluyor. Herkesin değerlendirmesi gerekiyor. Aynı zamanda yeni arkadaşlar ediniyoruz.

Ferahnur Yakar: Ben Almaya’da eğitim aldım. Eski atletim. 80 yaşındayım. 20 yıl önce eşimi kaybettim. Kriton Curi’de birçok etkinliğe katıldım. Bu kurstaki en yaşlı üyeyim. Ama yeniden resim yapmak bana çok iyi geldi. Sporu, doğayı ve hayvanları seviyorum. Burada olmaktan son derece mutluyum. Kendimi çok enerjik ve iyi hissediyorum.

Zeynep Aslan: Bize sağladığı olanaklar için Kadıköy Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada sosyal yaşam alanın içine giriyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Çok fazla etkinlik ve kurs var. Ben resim kursunu tercih ettim. Çizim yapmak beni rahatlatıyor. Sıkıntılarımızı bir şekilde geride bırakıyor ve azaltıyoruz.

Binhan Elve: Bu yıl maalesef kansere yakalandım. Bu hastalığı yenmek için moral ve motivasyona ihtiyacınız oluyor. Ben de ihtiyacım olan morali burada buldum. Resim yapmayı çok seviyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yüzden ben de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ YAPILIYOR

Alzheimer nedir? Her unutkanlık Alzheimer anlamına mı gelir? Hasta yakınlarını nasıl bir süreç bekliyor? Kadıköy Belediyesi Alzheimer hastalığına farkındalık oluşturmak ve hasta yakınlarına destek sağlamak için söyleşi ve seminerler düzenliyor.

Doç. Dr. Gülay Kenangil 14 Kasım Salı günü saat 14.00’ de Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi’nde Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar konusunu anlatacak. Ücretsiz olan bu etkinlikte hasta yakınları da sorularına yanıt bulacak.

20 Kasım Pazartesi saat 14.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek bir diğer etkinlik ise Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi tarafından düzenleniyor. Alzheimer ve Sanat başlıklı söyleşinin konuşmacıları Prof. Dr. Türker Şahiner ve İclal Aydın. Bu etkinlikte “Hızlı bir yaşlanma süreci ile çok benzerlik gösteren Alzheimer hastalığından korunmak için sanatsal etkinlikler neden önemli? İnsan beyninin yaratıcılığını açığa çıkarmak gerçekten beyni korur mu? ” gibi sorular yanıt bulacak. Ücretsiz olan bu etkinlikte sanatçı İclal Aydın da bir performans sergileyecek.