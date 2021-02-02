Boğaziçi’ne destek eylemine polis müdahalesi, çok sayıda gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden “kayyum rektör istifa” protestolarına Kadıköy’de yapılmak istenen destek eylemine polis sert bir şekilde müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kadıköy halkı tencere-tava çalarak polisin müdahalesini protesto etti

Boğaziçi Üniversitesi’nde atanan rektör Melih Bulu’nun istifasını isteyen öğrenciler ve öğretim üyelerinin protestoları devam ederken bugün Kadıköy’de destek eylemi yapılmak istenmişti. Ancak Kadıköy Kaymakamlığı ilçedeki tüm eylem ve etkinlikleri bugün itibariyle 7 gün boyunca yasakladı.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin saat 18.00’de çağrı yaptığı Boğaziçi protestosu öncesi Kadıköy, Söğütlüçeşme’den Rıhtım’a kadar pek çok noktada emniyet güçleri tarafından kapatıldı. Polis, alana girmek isteyen yurttaşlara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alınırken, eylem de Kadıköy sokaklarına taşındı. Yoğun müdahaleye rağmen eylemler geç saatlere kadar ara sokaklarda devam etti. Evlerindeki yurttaşlar ise tencere-tava çalarak eylemcilere destek verdi.

77 KİŞİ GÖZALTINDA

Avukat Hazal Halat'ın aktardığına göre Kadıköy'de toplamda 77 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İskele Karakolu’nda tutulan öğrencilerin durumunu öğrenmek için karakol önüne giden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, milletvekilleri ve avukatlar içeri alınmadı.

Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Odabaşı “Kadıköy özgürlükler kentidir. Öğrenci kardeşlerimin yanındayım. Yasal protesto haklarını kullanmak isterken gözaltına alınanlar serbest bırakılsın!” dedi. Odabaşı ayrıca “Kadıköy'de bu akşam gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması için Emniyet'le görüşmek ve gözaltındakilere hukuki destek sağlamak için girişimlerde bulunuyoruz. #AşağıBakmayacağız” bilgisini paylaştı.