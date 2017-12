Bitmeyen inşaat öğrencileri bezdirdi

Marmara Üniversitesi’nin Göztepe ve Haydarpaşa kampüsünde devam eden inşaat çalışmaları birçok problemi de beraberinde getiriyor

Bu günlerde İstanbul’un köklü üniversitelerinden Marmara Üniversitesi’nin kampüslerinin taşınması gündemde. Üniversite’nin Haydarpaşa Kampüsü, 15 Nisan 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanan Torba Yasa’ya göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı yeni kurulan Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edildi. Mevcut durumda tarihi binayı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Film Tasarımı bölümü öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri ortak kullanıyor. 2018-2019 eğitim yılında ise Marmara Üniversitesi öğrencileri Göztepe Kampüsü’ne taşınacak. Haydarpaşa Kampüsü’nden taşınacak fakültelerin inşaat çalışmaları Göztepe Kampüsü’nde devam ediyor. Öğrenciler ise devam eden inşaat faaliyetlerinin gürültüsünden ve inşaatın yarattığı kirlilikten muzdarip. Hala Haydarpaşa Kampüsü’nde eğitim gören öğrenciler ise bitmek bilmeyen çatı inşaatından şikâyetçi.

“HAYAT KALİTEMİZ DÜŞTÜ”

İstanbul'da 27 Temmuz'da akşamüzeri başlayan fırtına, kısa sürede etkisini arttırmış ve ceviz büyüklüğünde dolunun yağmasıyla birlikte kentte büyük hasara neden olmuştu. Hasar gören noktalardan biri de Marmara Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ortak kullandığı tarihi bina oldu. Tadilat çalışmaları ise ancak okul başladıktan sonra başlayabildi. Bu sebeple Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri sesten dolayı Gençlik Sanat Merkezine taşındı. Fakat diğer fakültelerde bulunan öğrenciler hala devam eden inşaat sesinden şikayetçi:

Mustafa Çiftçi: Çok büyük şikayetlerim var. Sürekli derslerde “tak, tak, tak” sesler duyuyoruz. Bu beni çok rahatsız ediyor. Öğrencilerin yaşam standartlarını düşüren bir şey.

Aykut Doğan: Derslerde çok rahatsız oluyoruz. Sürekli sesler duyuyoruz. Sular damlıyor. Başımıza yıkılacakmış gibi hissediyoruz.

Ceren Mezgil: Memnun değilim çünkü ders saatleri içerisinde genellikle olduğu için çatı çalışmaları dersimizi çok fazla sabote ediyor. Çalışma yapılmasına rağmen yağmur suları hala sınıflara doluyor. Şiddetle karşı çıkıyorum.

Selahattin Mert Tuğrul: Yararlı bence. Sürekli ders kaynıyor(gülüyor). Elbette tadilat olacaktı. Fakat bozulmadan önce yapılabilirdi bu. Bizim millet bozulmadan tamir etmez.

Onur Özer: Arkadaşın dediği gibi yapılması gerekiyordu fakat böyle şeylerin eğitim öğretim süresinde değil yazın yapılması gerekiyor. Sezon başladığı zaman “hadi çatı yapalım” demek anlaşılmaz bir mantık.

TOZ, SİS, GÜRÜLTÜ…

Fakültelerin taşınacağı Göztepe Kampüsü’nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Öğrenciler ise inşaat çalışmalarıyla birlikte gelen toz ve gürültüden rahatsız.

Yaren Arıkan: C kapısına yakın diye yurda para veriyorum. Fakat inşaat çalışmaları sebebiyle C kapısı kapalı. 5 dakikaya gideceğimiz yerlere 15-20 dakikadan az sürede gidemiyoruz. Her yer inşaat. Her yer toz. Bazen kampüste dolaşırken nefes almakta zorluk çekiyoruz. Derslerde ise inşaat sesinden hocanın sesi duyulmuyor.

Tarık Potur: Biz çok rahatsızız bu durumdan. Önceki mezunlarla konuştuk. Onların dediğine göre senelerdir devam eden bir problem. Her sene inşaat oluyor.

Çağatay Sarı: Sadece bu sene değil geçen sene de aynı şikâyetimiz devam ediyordu. Hatta inşaat sebebiyle kütüphaneyi bile kullanamıyorduk. Bize sabredin dediler ve sabrettik fakat bu sene hala inşaatlar devam ediyor. İnşaat tozundan öksürdüğümüz zamanlar oluyor.