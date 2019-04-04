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Beşiktaş iskelesinde restorasyon devam ediyor

Kadıköy’de bulunan Adalar - Beşiktaş iskelesinde restorasyon çalışması devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen restorasyonun ne zaman sonlanacağı ise bilinmiyor.

Beşiktaş iskelesinde restorasyon devam ediyor
Fırat Fıstık

İstanbul’un en çok kullanılan iskelelerinden, Kadıköy - Beşiktaş iskelesinin ön tarafı birkaç ay önce bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. İskelede süren restorasyon çalışmaları nedeniyle Kadıköylüler, Adalar girişinden girerek Beşiktaş vapuruna ulaşıyor.

Meydan projesiyle ilgisi yok

Konu hakkında bilgi aldığımız yetkililer, restorasyon çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü söylerken, çalışmanın Kadıköy’de tartışma konusu olan Kadıköy Meydan Projesi ile bir ilgisi olmadığını belirttiler.

2006 yılında İstanbul 5 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca restorasyon projesine karar verildi. Söz konusu çalışmanın ihalesi ise 19 Nisan 2017’de Mavva Yapı Proje Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’ye verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut imzalı tebligat ve restorasyon hakkındaki tüm bilgiler aynı tarihte Kadıköy Belediye Başkanlığı’na da bildirildi.

Etiketler; #restorasyon #iskele #beşiktaş
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