Belediyenin billboardlarına gece yarısı operasyonu

Kadıköy Belediyesi’nin etkinlik ve hizmetlerini duyurduğu billboardlar, dün gece yarısı İBB Zabıta ekibi tarafından söküldü

Kadıköy Belediyesi’nin etkinlik ve hizmetlerinden vatandaşlarını haberdar etmek için kullandığı ve büyük bir kısmı Kadıköy Belediyesi çevresinde bulunan 10 billboard İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin gece yarısı düzenlediği bir operasyonla vinçlerle sökülerek kaldırıldı. Kadıköy Belediyesi’nin hizmetlerinin duyurulmasına yönelik bu engellemenin seçim öncesi yapılması dikkat çekti.

PANELİN DUYURUSU BİLE SÖKÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan yönetim binası karşısında ve Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi yakınlarında bulunan 10 billboardu gece yarısı, saat 02.00 sularında vinç ve iş makineleri kullanarak yerlerinden söktü. Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve hizmetlerden vatandaşların haberdar olması, bilgi paylaşmak ve özellikle yaşlılara, kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerin duyurulması amacıyla kullanılan billboardlar kaldırıldı. Herhangi ticari bir faaliyetin duyurulmasına yönelik kullanılmayan billboardlarda bu hafta yapılacak etkinlik ve kamusal bilgilendirmeye yönelik içerikler bulunuyordu.

Sökülen billboardlarda, gazeteci Deniz Bayramoğlu ve Prof.Dr. Uğur Batı’nın ‘Üzgün İnsandan Özgür İnsana’ söyleşisi, Kadıköy Belediyesi’nin kamusal hizmetlerinin tanıtıldığı ‘Mutlu İnsanlar, Mutlu Hikâyeler’ kampanyası, ilan ve reklam vergilerinin son ödeme uyarılarının yer aldığı içerikler bulunuyordu.

BAŞKAN NUHOĞLU: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

İBB’nin gece yarısı operasyonunu eleştiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetlerini duyurmak için billboardları kullanıyoruz. Belediye binasının tam karşısındaki billboardların kaldırılmasını anlamak mümkün değil. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak, duyuruları yapmak için bu yerleri kullanıyoruz. ‘Etkinliklerimizden nasıl haberdar oluyorsunuz’ diye sorduğumuzda, en fazla yanıt aldığımız duyuru kanalı billboard ve afişler oluyor. Dış mekân duyuruları birebir halka ulaştığımız en ciddi iletişim araçları. İnsanların sağlık, eğitim, sanat, ekonomi ve genel ihtiyaçlarıyla ilgili haber alma hakkı elinden alınıyor. Kadıköy’de, belediyenin tam karşısında yer alan billboardların kullanımına ilişkin Kadıköy Belediyesi’nin karar vermesi lazım. Bu ülkede iktidarın gerçek sahibinin halk olduğunun farkında değiller.” diye konuştu.