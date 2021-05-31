Belediye’den Kalamış için önemli adım: Biz talibiz

Kadıköy Belediyesi, Kalamış Yat Limanı’nın ardından Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alınması üzerine önemli bir adım attı. Başkan Odabaşı, başkalarının ‘çökmemesi’ için bu alanlara talip olduklarını söyledi

Fenerbahçe Adası’nda bulunan Fenerbahçe Yat Limanı için 10 yıl önce başlatılan özelleştirme süreci devam ederken, 12 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de aynı yere ilişkin bir özelleştirme kararı daha yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yine Fenerbahçe Adası’nda bulunan 3 dönümlük Kalamış Yelken Kulübü’nün arsasının 31 Mayıs 2025 tarihine kadar özelleştirileceği duyuruldu.

ODABAŞI: KİMSE BURAYA ‘ÇÖKMESİN’ DİYE BİZ TALİBİZ

Kalamış Yelken Kulübü için alınan özelleştirme kararına sert tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz” dedi.

Özelleştirme kararı sonrası Odabaşı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Fenerbahçe Dalyan yöresi ile Bostancı arası sahil dolgu alanı, yeşil alan, yol ve rekreasyon alanı olarak kullanılmak amacıyla 1985 yılında belediyemize tahsis edilmiş ve bugünkü karşılığı 150 milyon TL olan inşaat belediyemizce yapılarak 1988 yılında yat limanı olarak işletmeye açılmıştır. Ancak, 1992 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün aldığı bir kararla, başkanlığımıza olan tahsis kaldırılmıştır. Biz bugün, kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak buraya yeniden talibiz. Yarın Kadıköylülerle beraber biz buranın işletmesine, mevcut halini koruyarak, bir metrekare ek inşaat yapmayarak talibiz.”

‘GELECEĞİMİZİ ÇALMA OPERASYONU...’

“Kamunun kamuya devri çok rahat şekilde olabilir. Eğer niyetleri varsa, Kadıköylülerin seçtiği yönetime emanet etmek üzere burayı Kadıköy Belediyesi’ne verebilirler. Biz herhangi bir inşaat yapmadan, mevcut alanı yenileyerek, burayı günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlayarak, hatta mevcut alandan yeşil alan yaratmak şartıyla buraya talibiz. Tüm dünya yeşil alanlara, sosyal alanlara daha fazla yer açarken, biz elimizdeki bu alanı birilerine devrediyoruz. Bunu çok iyi anlatıp, doğru bir zeminde savunmamız gerekiyor. Kadıköy Belediyesi tüm paydaşlarla ortak çalışmaya hazır. Bunu doğru bir şekilde anlatabilirsek, bu pandemi koşullarında bu yapılanın yanlış olduğunu gösterebilirsek inanıyorum ki Kadıköylünün gücüyle beraber, ‘geleceğimizi çalma operasyonundan’ vazgeçecekler. Yargı umarım özgür iradesi ile karar verir.”

1992 YILINDA BELEDİYEDEN ALINDI

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 16.12.1985 tarih ve 3121-40447/467768 sayılı yazısı ile; Fenerbahçe Dalyan yöresi ile Bostancı arası sahil dolgu alanı, Yeşil alan, Yol ve Rekreasyon alanı olarak kullanılmak amacıyla Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmiş; yaklaşık 103.100,00 m2 büyüklüğündeki marinanın tüm inşaatı Kadıköy Belediyesi tarafında yapılarak kullanıma açılmıştır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 20.03.1992 tarih ve Şb.3202-2301/11052 sayılı yazısı ile; belediyeye olan tahsis kaldırılmıştır. Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 01.08.2011 tarih ve 4918 sayılı yazısı ile; söz konusu alanın 01.04.2011 tarih ve 27892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÖYK'nın 07.03.2011 tarih ve 2011/17 sayılı kararı ile Özelleştirme kapsamına ve programına alındığı bildirilmiştir.