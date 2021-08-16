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Belediye sel bölgesine arama kurtarma ekibi yolladı

Önceki hafta yangın bölgelerine onlarca kişilik ekibiyle arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan Kadıköy Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz’e de arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi yolladı. 

Belediye sel bölgesine arama kurtarma ekibi yolladı
GazeteKadıköy

Belediye, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop’a ilk etapta yardım malzemesi ve mobil ikram aracı yolladı. Belediye, geçtiğimiz hafta, afet bölgesinden gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda, içinde bebek bezi, battaniye, kıyafet, gıda malzemeleri ve mobil ikram aracıyla birlikte bir ekip gönderek selden etkilenen ilçelerde yardım çalışmalarına başladı.

İKİNCİ EKİP DE GİTTİ

İkinci olarak AFAD’ın çağrısı üzerine harekete geçen belediye, 15 Ağustos Pazar akşamı afetle mücadelede eğitimli ve uzman personelden oluşan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy’den 9 kişilik ekip yolladı. 

15 Ağustos Pazar akşamı sel bölgelerine doğru yola çıkan ekip, Pazartesi sabahı Kastamonu’nun İnebolu ilçesine ulaştı. Ekip, burada arama kurtarma çalışmalarına başladı.

BİLET ALANLAR 50 TL'LİK YARDIMDA BULUNABİLİR

Belediye ayrıca bu hafta Kalamış’ta düzenlenecek etkinlikler için destek paketi de hazırladı. Burada düzenlenen etkinlik biletleri 1 TL’den satılıyor. Etkinliğe katılanlar isterlerse 50 TL fazladan ödeme yaparak sel felaketi yaşayan bölgeler ile orman yangınından zarar gören köylere destek olabilirler. 

Etiketler; #yardım malzemesi #arama kurtarma #kadıköy bak #Kadıköy Belediyesi #sel felaketi #sinop #kastamonu
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