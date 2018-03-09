Belediye, kadın çalışanlar adına ağaç dikti

Kadıköy Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına hediye olarak Gaziantep Nurdağı Hatıra Ormanı’na ağaç dikti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kadın çalışanlarını unutmayan Kadıköy Belediyesi, Tema Vakfı’na bağışta bulunarak, kadın çalışanları adına Gaziantep Nurdağı Hatıra Ormanı’na toplam bin 50 adet çam ağacı dikimi yaptı.

Kadın çalışanlarla kahvaltıda buluşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve her bir kadın çalışanı adına hazırlanmış ağaç sertifikasını kadınlara hediye etti.