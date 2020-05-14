Belediye engel tanımıyor

Kadıköy Belediyesi bir yandan korona virüsü salgını ile mücadele çalışmalarını sürdürürken diğer yandan kentteki alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin salgın süresince yaptığı çalışmaları derledik

Türkiye’de ilk korona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmıştı. İki aydan uzun bir süre geçti ancak salgına rağmen ve salgına karşı Kadıköy Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Belediye bir yandan salgınla mücadele noktasında yeni çalışmalar hayata geçirirken bir yandan da Kadıköy’ü salgın sonrasına hazırlıyor.

MOBİL BELEDİYECİLİK

Belediye ilk olarak mobil belediyecilik hizmetlerini başlatmıştı. Korona virüsünün yayılımını engellemek ve yurttaşların kalabalık yerlerde bulunmasını önlemek amacıyla başlatılan bu proje sayesinde her gün farklı mahallelerde mobil araçlardan belediyecilik hizmeti alınabiliyor. Kadıköy Belediyesi sosyal medya ekibi de bu konuda bilgilendirici paylaşımlar yapıyor.

SOSYAL DESTEK SÜRÜYOR

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara sıcak yemek dağıtımına başlamıştı.

Belediyenin sosyal tesislerinde pişirilen yemekler, yine belediye ekipleri tarafından yaşlıların evlerine ulaştırılıyor. “Komşuluk Gibisi Yok” adı altında başlatılan çalışma kapsamında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün paylaş tığı verilere göre 23 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında verilen hizmetler şu şekilde:

-1200 farklı haneye 94 bin 745 adet sıcak yemek hizmeti verildi.

-4 bin 772 haneye kuru erzak ulaştırıldı.

-2 bin 600 kişiye market ve eczane alışveriş desteği sağlandı.

-16 bin adet hijyen paketi dağıtıldı.

-530 kişiye engelsiz taksi hizmeti verildi.

-720 kişiye hasta bezi dağıtıldı.

-23 Nisan kapsamında 7 bin çocuğa destek paketi ulaştırıldı.

-Mart ve nisan ayı olmak üzere; 2 bin 308 haneye gıda yardımı için toplamda 4 bin 46, temizlik malzemesi için 2 bin 308 adet kart yüklemesi yapıldı. 320 haneye ise bebek bezi alımı için 363 adet kart yüklemesi gerçekleştirildi.

ÜNLÜ AŞÇILAR YEMEK YAPIYOR

Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılar için dağıttığı sıcak yemek kampanyasına Türkiye’nin usta aşçıları ve şefleri de destek vermişti. “Sen Güvende Kal” sloganı altında bir araya gelen şef ve aşçılar, Kadıköy Belediyesi'ne ait mutfaklarda, beslenme uzmanı Dilara Koçak’ın hazırladığı sağlıklı menüleri hazırlıyor. Belediye ekipleri ise yemekleri belirlenen adreslere teslim ediyor.

HAFTALIK 5 MİLYON KİŞİYE ERİŞİLİYOR

Kadıköy Belediyesi, Kadıköylülerin yalnız olmadığını, belediye hizmetlerinin sadece kamu binalarından değil teknoloji ile birlikte her platformdan yapılabildiğini göstermek amacıyla Instagram üzerinden online belediyeciliği başlatmıştı. Edebiyattan spora, müzikten sağlığa kadar 200’ü aşkın kişinin konuk olduğu bu yayınlara haftalık 5 milyon kişi erişim sağlıyor. Canlı yayınları Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından takip etmek mümkün.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN EĞİTİM

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 13 Mart Cuma günü itibariyle tüm eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitim çalışmalarını sonlandırmıştı. Salgın öncesinde Kadıköy Belediyesinin birimlerinden faydalanan çocuk ve gençlerin eğitimlerine devam edebilmesi için Çocuk Sanat Merkezi – Gençlik Sanat Merkezi – Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi – Karikatür Evi – Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezleri (19 Mayıs – Kuşdili) uzaktan eğitim çalışmalarına başlandı. Mevcut eğitimler devam ederken yeni atölye başlıkları da belirlendi. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi tarafından uzaktan atölye çalışmaları da yapılıyor.

Karikatür Evi’nde bu sezon yapılması planlanan atölyeler ise 14 çizer ve 221 katılımcıyla uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor.

ALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kadıköy Belediyesi korona mesaisini aynı zamanda kentin altyapı çalışmalarına hız vererek de sürdürüyor. İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, Kurbağalıdere Islah Çalışması ve Rıhtım Caddesi’nde devam eden kanal çalışmalarının yanı sıra, yıllardır Kadıköylülerin rahatsız olduğu Seyit Ahmet Deresi ve Dinlenç Deresi’nden yayılan kötü kokuya son verecek çalışmalara başlandı. Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak çalışmaları ile ilçe sınırları içindeki yolların bakım, onarım çalışmaları kapsamında özellikle yoğunluğun fazla olduğu ana arterlerden Kuşdili Caddesi ve Şair Arşi Caddesi’nde asfaltlama çalışması yapıldı.

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri korkuluk, güvenlik bariyeri, bank gibi kent mobilyalarının bakım ve onarım işlemlerini de gerçekleştiriyor. Asfaltlama çalışmaları kapsamında yol bakım ve onarım ekiplerince, Bostancı Mahallesi’nde Kemal Akgüder Caddesi, Taşlıçeşme Sokak, Kurukuyu Sokak, Yeniyol Sokak, Yağmur Sokak; Kozyatağı Mahallesi’nde Forsa Sokak; Feneryolu Mahallesi’nde Şefizade Sokak, Hamdibey Sokak ve Bestekar Leyla Sokak; Fenerbahçe Mahallesi’nde ise Erguvan Sokak ve Ali Fuat Başgil sokakta asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı.

SİPERLİK ÜRETİLİYOR

Üstyapı ve altyapı çalışmalarına ek olarak, Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde, salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık ve güvenlik personeli başta olmak üzere kamu personellerine yönelik siperlik üretimi de yapılıyor.

PARK VE BAHÇELER YEŞİLLENDİ

Salgın süresince çalışmalarına ara vermeden sürdüren bir başka birim de Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü. Müdürlüğün yaptığı çalışmalar şu şekilde:

-Erenköy Mahallesi Gönüllü Evi’nin yanında bulunan metruk bina yıkılarak mahalleye yeni oyun parkı ve yeşil alan ile “Doğa ve Bitki Atölyesi” kazandırıldı.

-İlçe genelindeki farklı mahallelerde özel mülklerde ve kamusal alanlarda toplam 2 bin 55 adet budama ve kuru ağaç kesim işlemi gerçekleştirildi.

-Mehmet Ayvalıtaş Meydanı yeniden projelendirildi ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Ali İsmail Korkmaz Parkı’nda da iyileştirme çalışmaları hayata geçirildi.

-Defne Park içinde yer alan ve eskiden kafe olarak kullanılan alan “Çocuk Kütüphanesi” olarak projelendirildi. Bu alanda başlatılan çalışmalar sürüyor.

-İlçe geneline toplam 1500 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı.

-85 parkta ve belediyenin 4 adet çocuk yuvasında bulunan oyun grubunun açık hava spor aletlerinin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

-Mevcut ve yeni oluşturulan park ve yeşil alanlara toplam 5565 metrekare yeni sulama hattı döşendi. Parklardaki aydınlatma sistemlerinin kontrolleri yapılarak arızaları giderildi.

-Yoğurtçu Parkı’ndaki 15 adet ağaçta restorasyon çalışması yapıldı. Restorasyon çalışmaları ilçe genelinde devam edecek.

-Parklarda bulunan oyun grupları ve açık hava spor aletleri dezenfekte edildi.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilk günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri çağrı merkezine gelen talepler üzerine, özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu da dahil olmak üzere sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su bırakıyor. Merdivenköy Mahallesi’nde bulunan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi de acil durumlarda hizmet vermeye devam ediyor. Gıda Denetim Birimi de açık olan işletmeleri denetlemeyi sürdürüyor.

KALABALIK ALANLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Kadıköy Belediyesi ekipleri; belediye binası, kültür merkezleri, 21 muhtarlık, polis ve zabıta karakolları, itfaiye, aile sağlığı merkezleri, devlet ve özel okullar, muhtarlıklar, ibadethaneler, acil sağlık hizmet istasyonları (112 araçlarının olduğu yerler), Kızılay istasyonu, ilçe sağlık birimi, bulaşıcı hastalıklar birimi ve diğer tüm kamu kurumlarının dezenfekte çalışmasını yaptı. Semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına el hijyeninin sağlanması amacıyla dezenfektan istasyonları kuruldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazar ve çarşılarda sosyal mesafe uygulamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yıkama ekipleri düzenli ve yoğun bir şekilde her gün farklı mahalleleri temizliyor. Bu süreç boyunca Bahariye Caddesi, Bağdat Caddesi, minibüs yolu gibi vatandaşın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakların temizlik periyotları arttırıldı.

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Atık Koordinasyon Merkezi de insan teması olmadan otomatik kumbara boşaltım araçlarıyla atık toplama faaliyetlerini sürdürdü. Salgın nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan geri dönüşümlü atıkları toplama çalışmalarına tekrar başlandı.

ÇAĞRI MERKEZİ 7/24 GÖREVDE

Vatandaşların şikayet ve önerilerini dinleyen Çağrı Merkezi Birimi de salgın nedeniyle yeni bir çalışma düzenine geçti. 14 kişinin görev yaptığı birimde çalışan personel sayısı 60’a çıkarıldı. Bu sayede salgın nedeniyle artan istekler hızlıca kaydediliyor ve ilgili birimlere yönlendiriliyor. Çalışanlar günde yaklaşık 4 bin çağrıya cevap veriyor.