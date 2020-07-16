Belediye bahçesi aşk kokuyor!

Kadıköy Belediyesi, korona virüsü nedeniyle nikahlarını merkez binada yer alan bahçesine taşıdı. Dezenfektanların yerleştirildiği, davetlilerin maskesiz alınmadığı törenlerde nikahlar hafta sonları kıyılıyor

Evlenme planları yapan birçok çift hayallerine korona virüsü sebebiyle bir süre ara vermek zorunda kaldı. Fakat normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte nikah törenleri kaldığı yerden devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi ise pandeminin etkisini en aza indirmek için nikah törenlerini açık havada yapmaya başladı. Belediyeye daha önce evlilik başvurusu yaparak gün alan çiftlerin bir kısmının törenleri belediye bahçesine taşındı. Bulaş riskini en az seviyeye indirmek amacıyla davetliler için hazırlanan bahçede sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştiriliyor. 150 davetlinin katılım sağlayabildiği özel bahçede el dezenfektan ürünleri de yer alıyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak bu mutlu günde çiftlerin yanında yer aldık ve törene katılan insanlara görüşlerini sorduk.

Belediye bahçesinin ilk konukları Zeynep Aktar ve Mehmet Sercan Yiğit çifti oldu. Çiftin nikahlarını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kıydı. Evlilik cüzdanını genç çifte uzatan Odabaşı, “Burada bir ilki yaşıyoruz. Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde kıyılan ilk nikah. Âdettendir evlilik cüzdanı genelde kadına verilir. Ben öyle yapmayacağım. Evlilik iki kişi arasında kurulan bir müessese. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Medeni Kanun’u Türkiye'ye getirmesinden sonra kadın erkek eşit olduğu için bu cüzdanı ikinize birlikte sunuyorum.” diyerek çifte mutluluklar diledi.

“ORGANİZASYON ÇOK DÜZENLİ”

Organizasyonun çok düzenli olduğunu söyleyen Batuhan ve Derya Ayırtman çifti, “Çok iyi düşünülmüş bir hizmet oldu. Organizasyon olarak çok düzenli. Dışarıda inanılmaz paralar harcanan bir mekânın insanlara bu şekilde açılması bizi çok mutlu etti. Normalde nikah tarihimiz haziran ayındaydı ancak bugüne ertelenmesi bizim için daha ferahlatıcı oldu. En azından açık, tek bir alana sıkışmadan misafirlerimizi ağırladık.” ifadelerini kullandı.

“MODERN BİR ÇİZGİDE OLMASI ÇOK İYİ”

Gelinin babası Mehmet Kamal ise, “Bizim için mutlu bir gün. Öncelikle böyle bir şansı elde etmek çok keyifli. Nikahın açık havada daha modern bir çizgide olması tüm davetliler için iyi düşünülmüş bir durum. Salgın sürecinde dar bir alana sıkışmaktansa geniş geniş nikah imkânı sunan Kadıköy Belediyesine teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.

“BAHÇEDE OLMAK BİZİ RAHATLATTI”

Batuhan ve Derya çiftinin yakın arkadaşı olduğunu belirten Muvi Kıral, “Salgın sürecinde insanların açık havada olmak istemesinden dolayı güzel bir düşünce olmuş. Davetli olarak kapalı alanda bulunmak ya da çok kalabalıkta iç içe kalmak gibi birtakım kaygılarımız vardı. Nikahın bahçede olması bizi biraz rahatlattı. Arkadaşlarımın aldıkları evlilik kararı güzel gerçekleştiği için çok mutluyum.” dedi.

“ENERJİYİ YÜKSELTİYOR”

Belediyenin sunduğu hizmet için teşekkürlerini ileten Ayşegül Atmar, “Gayet ferah, mesafeli ve havadar bir nikah oldu. Geniş alanda kıyılacak nikahların enerjiyi daha yüksek tutacağına inanıyorum. Bu tür organizasyonların devam etmesi ileride evlenecek olan tüm çiftler için güzel olacaktır.” şeklinde konuştu.