Bayram coşkusu Kadıköy’de!

Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Fenerbahçe’de optimist yelken yarışları düzenlendi

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun yıldönümünde kutlanan Kabotaj Bayramı, bu yıl Kadıköy’de yelken yarışlarıyla kutlandı. İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Fenerbahçe’de optimist yelken yarışları düzenlenirken düzenlenen yarışmada 85 yelkenli rüzgara karşı dümenini çevirdi. Yaşları 8-14 yaş arasında değişen 85 çocuk, birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışlarda Fenerbahçe Yelken Kulübü, Galatasaray Yelken Kulübü, Büyükçekmece Yelken Kulübü, Marmara Yelken Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü yer aldı. Kız ve erkek kategorisinde düzenlenen yarışlarda 4 kategoride dereceye giren 16 sporcuya ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, İstanbul İl Yelken Temsilcisi Tamer Dökmeci, İstanbul Yelken Kulübü Başkanı Ahmet Saruhan verdi.

“Optimist Genel” kategorisinde Deniz Demir Binaroğlu birinci olurken, Nehir Güzeltuna ikinci, Ali Poyraz Özdemir üçüncü oldu. “Optimist Kız” kategorisinde Zeynep Çaçur birinci, Derin Acal ikinci, Nehir Güzeltuna üçüncü oldu. “Optimist Junior”larda Sinan Uslu birinci, Sezer Ege Tezel ikinci, Ege Arbak üçüncü oldu. “Optimist Junior Kızlar”da ise Ayla Tekin birinci, Zeynep Ela Balkanlı ikinci, Irmak Süvari üçüncü oldu.

“COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ”

Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile başlayan Milli Mücadele’nin yüzüncü yılındayız. Eğer ülkemizi tam bağımsız bir şekilde yönetmek istiyorsak denizlerimize, limanlarımıza, karasularımıza sahip çıkmak zorundayız. Eğer sahip çıkmazsak 100 yıl önce yapmış olduğumuz mücadelenin bir benzerini yapmak mecburiyetinde kalabiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük devlet adamlığını gösterip, olmazsa olmazlardan biri olarak, limanların ve tüm karasularının Türkiye’ye devrini sağlamıştır. Kadıköy Belediyesi olarak önümüzdeki yıl daha coşkulu kutlayacağız, Kabotaj Bayramında Kadıköy yarışı düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu. Törende İstanbul Yelken Kulübü Başkanı Ahmet Saruhan yarışa katkılarından dolayı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na plaket takdim etti.

KABOTAJ BAYRAMININ 93’ÜNCÜ YILI

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması’yla 1923 yılında kaldırıldı. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’na göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.