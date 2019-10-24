Başkan Odabaşı GSM’deki değişikliği açıkladı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Gençlik Sanat Merkezi’nde yapılan yeni düzenlemeyi gazetemize değerlendirdi

Kadıköy Belediyesi, Kadıköylü çocukların ve gençlerin sanatla tanışması ve yeteneklerini geliştirmesi için ilk olarak 2008 yılında Çocuk Sanat Merkezi’ni kurmuştu. Belediye, 2016 yılında ise bu projenin devamı olarak Gençlik Sanat Merkezi’ni Kadıköylü gençlerin hizmetine sokmuştu. Gençlik Sanat Merkezi’nin açılmasındaki amaç gençlerin müzik, resim ve dans alanlarında kendilerini geliştirmesi ve buradan aldıkları eğitimleri kariyerlerinde bir basamak olarak kullanmalarıydı. Ancak zamanla Gençlik Sanat Merkezi’nden sadece gençler değil her yaş grubundan vatandaş yararlanmaya başladı.

GSM’DE DEĞİŞİKLİK

Kadıköy Belediyesi, Gençlik Sanat Merkezi’nde kurs saatleri ve ders seçme gibi konularda yeniden bir düzenlemeye gitti. Merkezde eğitim görecek gençler için yaş sınırlaması getirildi. Buna göre Gençlik Sanat Merkezi’ndeki eğitimlerden 14-22 yaş arasındaki gençler faydalanabilecek. Ayrıca kayıt kabulünde Kadıköy’de ikamet etme şartı da getirildi.

“GENÇLERİN KULLANACAĞI ALAN OLACAK”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu. “Gençlik Sanat Merkezi’ni kapatmamız ya da hizmet dışı bırakmamız gibi bir durum söz konusu değil.” diyen Odabaşı şöyle konuştu: “Sadece Gençlik Sanat Merkezi’ni adı üzerinde gençlerin kullanabileceği bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. 14-22 yaş arası gençler için kurulmuş bir merkez orası. Bu dönem içerisinde yetişkinler de kullanmaya başlamış. Kullanım amacının dışına çıkmış ve gençler buradan yararlanamamış. Burayı gençlerin kullanabileceği bir alana dönüştüreceğiz.”

“YETİŞKİNLER İHMAL EDİLMEYECEK”

Eğitimleri devam eden yetişkinlerin ihmal edilmeyeceğini vurgulayan Odabaşı, “Yetişkinleri de Barış Manço Kültür Merkezi, Kuşdili ve Hasanpaşa’daki yürüyüş mesafesindeki diğer merkezlerimize yönlendireceğiz.” açıklamasında bulundu.

KADIKÖYLÜLER HİZMET ALACAK

Gençlik Sanat Merkezi’nin öncelikli olarak Kadıköy’de ikâmetgahı olan gençlere tahsis edileceğini söyleyen Odabaşı bu kararın gerekçelerini şu sözlerle açıkladı: Bizim öncelikli olarak Kadıköylülere karşı sorumluluğumuz var. Çünkü bu merkez Kadıköylülerin vergileriyle yapıldı. Hafta sonları diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız Kadıköy’e geliyorlar, bunu anlayabiliyorum. Kadıköy bir cazibe merkezi. Ama önceliğimiz gençler ve Kadıköy’de ikametgahı olanlar. Eğer Kadıköylülerin yeteri kadar ilgi göstermediklerini görürsek ki bu pek mümkün değil. Ancak o zaman dışarıdan yani Kadıköy’de oturmayanlara bu hizmetleri vermeye çalışacağız.”

“SONUÇLARINA BAKACAĞIZ”

Gençlik Sanat Merkezi’ndeki süren eğitimlerin saatlerinde de değişikliğe gidildi. Alınan karara göre kurslar hafta içi günlerinde 19.00, hafta sonu ise 18.00’de tamamlanmış olacak.

Geçiş dönemini sağlıklı ve sorunsuz bir biçimde yönetebilmeyi amaçladıklarını ifade eden Odabaşı, şöyle devam etti: “Akşamın ilerleyen saatlerinde Gençlik Sanat Merkezi’nde eğitimler veriliyordu. Bu komşuları rahatsız ediyormuş. Bir işi yaparken orada yaşayan insanları rahatsız etmemiz gerekiyor. Saat sınırlamasını bu nedenle koyduk. Ama komşularımızla konuşursak ve onların da bir itirazı olmazsa saatleri uzatabiliriz. Bu bir geçiş dönemi. 1-2 ay sonra sürecin sonuçlarına bakacağız. Buna göre farklı bir çözüm de geliştirebiliriz.”

DERSLER DEVAM EDİYOR

Gençlik Sanat Merkezi 2016 yılından beri Acıbadem Mahallesi’ndeki tarihi köşkte hizmet veriyor. Merkezde; müzik, yaratıcı drama ve dans dersleri de ücretsiz olarak sağlanıyor. Öğrenciler gitar, yan flüt, ses eğitimi, akordeon, viyola, viyolonsel, ney, bağlama, keman, klasik kemençe derslerini birebir ders şeklinde alabiliyor. Yeni süreçte öğrencilerin tek ders seçimi üzerinden kayıt yapmaları istenecek.

Adres: Acıbadem Mahallesi, Nazif Bey Sokak, No: 17

Telefon: 0216 418 60 34 - 0216 418 60 31 - 0549 794 53 68 - 0530 153 16 07

DEFNE KAFE KAPATILIYOR

Sahrayıcedit Mahallesi’nde bulunan Defne Parkı’nın içinde hizmet veren Defne Kafe’nin de kapatılacağı bilgisini paylaşan Odabaşı, alınan kararı şu şekilde değerlendirdi: “Defne Kafe, belediyemizin şirketi olan KASDAŞ’ın işlettiği kafelerden biri. Hemen yanında iki kafemiz daha var. Bu üç kafe de zarar ediyor. Belediye olarak kâr amacı güden bir kuruluş değiliz. Ama en azından dengede olması gerekiyor. Bu üç kafe yürüyüş mesafesinde birbirlerine yakın. Misakı Milli ve Akademi Kafe. Defne Parkı’ndaki kafeyi kapattık. Yeni yıla kadar bir değerlendirme yapacağız ve oranın nasıl kullanılacağına karar vereceğiz.”