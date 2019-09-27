Bakanlık, İBB’yi Haydarpaşa Garı ihalesinde istemiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Haydarpaşa Garı taşınmazları için yapılacak ihaleye İBB’nin katılmasının ‘uygun’ olmadığını duyurdu

Haydarpaşa Garı arazisinde bulunan bazı yapılar ve açık alanlar “kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere” kiralanmak için 4 Ekim'de ihaleye çıkıyor. Aylık kira bedeli 30 bin TL üzerinden açılacak ihalede kiralama süresi ise 15 yıl olacak. 2 bin 340 metrekarelik kısmı kapalı olmak üzere toplam 25 bin 50 metrekarelik alanın kiralanmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında, Haydarpaşa ve Sirkeci’deki ihaleye katılacaklarını açıklamış; “Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz. Turizm, kültürel, sosyal hizmetler diye çıktı. Biz orada kararlı şekilde İstanbul halkı adına, İBB olarak katılacağımızı duyuralım. Harem’e Haydarpaşa’yı da katarak kültürel alan oluşturarak bayram kutlamasının eksenini orada kurmak istiyoruz. Harem Üsküdar alanında trafiğe kapalı raylı sistem olacak”demişti.

İmamoğlu’nun açıklamasına Ulaştırma Bakanlığı’ndan itiraz geldi.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, Ulaştırma ve AltYapı Bakanlığı, İBB'nin ihaleye katılmasını uygun bulmadığını duyurdu.

Açıklamada "Söz konusu ihale şartında, 'ihale sonrasında işletme için gerekli olan işyeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır' maddesi yer almaktadır. Bu nedenle İBB'nin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda; ihale sonrası su, doğalgaz bağlatılması gibi işlerin Büyükşehir Belediyelerinde, işyeri açma ve işletme izinlerinin ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkân oluşturmaktır" denildi.

İBB İHALEYE GİRİYOR

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bakanlığın açıklamasının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek "Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada İBB ya da iştiraklerinin ihaleye girmesinin ihalede rekabet ilkesini zedeleyeceği iddia ediliyor. Tam tersine; yapılan bu açıklama 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 2. maddesinde yer alan ihalelerin 'açıklık ve rekabet ilkelerine' aykırılık oluşturmaktadır. Kamu tüzel kişiliğine haiz olan büyükşehir belediyemiz ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi iştiraklerimiz serbest iradeleri ile ihale şartnamesinde belirtilen şartları taşımaları halinde ihaleye girmelerinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Yapılan açıklama ile varılan hukuki niteleme ancak bir yargı merciinin varabileceği nitelikte olup ihaleyi yapan idarece yapılması açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Hem ihale hukuku açısından hem de genel hukuk kaideleri bakımından yapılan açıklama bir hukuk devletinde olmaması gereken talihsiz bir açıklamadır. Bu açıklamanın motivasyonu nedir bu da merak konusu" dedi.