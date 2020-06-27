“AVM’ye değil yeşil alana ihtiyacımız var”

Kadıköylüler, Söğütlüçeşme’deki TCDD arazisine yapılmak istenen “AVM Tipi Gar” projesine karşı eylem yaptı. “AVM’ye değil deprem için mücadeleye bütçe ayırın” çağrısında bulunan Kadıköylüler, arazinin yeşil alan olarak düzenlenmesini istedi

Geçtiğimiz yıl imar planları açıklanan Söğütlüçeşme’deki yeşil alana mahkeme kararıyla AVM yapılmasının önünü açılmıştı. 13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs’ta Söğütlüçeşme’yi gar görünümlü AVM’ye çevirecek imar planlarının yürütmesini durdurmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine üst mahkeme 2 Haziran’da, proje için verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Bunun üzerine TCDD, “Fıratcan İnşaat” isimli firmayla anlaşarak, anlaşmanın süresini ise 29 yıl olarak belirlemişti. Maliyeti 193 milyon 794 bin lira olarak açıklanan proje kapsamında, şirketin 4 yıllık yapım sürecinde TCDD'ye aylık 32 bin 315 TL kira vereceği de duyurulmuştu. Bu karardan sonra İstanbul Valiliği bu alan için ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) raporu gerekli değildir kararını vermişti.

Kadıköy Belediyesi ve meslek örgütlerinin itiraz ettiği projenin iptal edilmesi için Kadıköylüler Söğütlüçeşme İstasyonu önünde bir eylem düzenledi. CHP Kadıköy İlçe Başkanlığının çağrısıyla gerçekleştirilen eyleme Haydarpaşa Dayanışması ve Kadıköy Dayanışma Ağı da destek verdi. Eyleme Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

“TRAFİK SORUNU ARTACAK”

Eylemde basın açıklamasını CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin okudu. Narin, projenin hayata geçirilmesi durumunda Kadıköy’deki trafik sorunun artacağına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Merkezi hükümet bakanlık eli ile kat dokusu ve kent yaşamına aykırı keyfi uygulamalara devam ediyor. Söğütlüçeşme, geniş ve yoğun bir bölgenin kalbidir. Ayrıca proje alanı uzun yıllar inşası süren Kurbağalıdere Havzası’ndadır ve yapılaşma için riskli alandır. Burada AVM projesi ve otopark bölgede ciddi bir yük ve yoğunluk oluşturacaktır.”

Kadıköy Belediyesi’nin ve meslek odalarının görüşü alınmadan ve bölgede ihtiyaç olmamasına rağmen özel bir imar planının çıkarıldığını ifade eden Narin, “TCDD Genel Müdürlüğü, AVM inşa ve otopark işletme şirketi değildir. TCDD bu bölgeyi yandaşa rant alanı olarak tesis edemez. Pandeminin yoğunluğu ile İstanbul’un yoğunluk haritası birebir örtüşmektedir. Pandemi için mesafeyi her zaman korumamız isteyenler, depremde ihtiyaç duyduğumuz ve sığınacağımız Kadıköy’ün son boş alanlarını da yapılaşmaya açarak nefes almamızı engellemektedir.” diye konuştu.

“YEŞİL ALAN OLARAK DÜZENLENSİN”

Yapılaşmaya açılan Söğütlüçeşme arazisinin 65 bin metrekare büyülükte olduğunu hatırlatan Narin “Bu alana zemin altı otopark ve AVM gibi ticari yapı ve işletmeler ile 42 bin metrekare inşaat alanı yapılmak istenmektedir.” dedi.

Narin, konuşmasını su sözlerle noktaladı: “Söğütlüçeşme İstasyonu ve çevresinin AVM ve otopark değil yeşil alan olarak kalması için Söğütlüçeşme’ye komşu olan Kuşdili Çayırı ve Yoğurtçu Parkı bütüncül bir şekilde planlanmalı ve bu bölgede Kadıköy’ün nefes alacağı yaklaşık 100 bin metrekarelik yaşam alanı yeşil alan olarak düzenlenmelidir. Kadıköy’de ve Söğütlüçeşme’de AVM ile otoparka ihtiyaç yoktur. Kadıköy’de yeşil alana ihtiyaç vardır. Kadıköy’de Haydarpaşa gardır, Söğütlüçeşme de istasyondur.”

“KADIKÖY’DEN NE İSTİYORSUNUZ?”

Narin’den sonra söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da “Buraya AVM yaparak niye Kadıköy’ü cezalandırmak istiyorsunuz?” sorusunu sordu. Odabaşı şöyle devam etti: “Umarım sezimizi duyarlar, duymazlarsa bu onlara küçük bir uyarı olsun. Buraya daha kalabalık, daha güçlü, sesimizi duyuracak şekilde tekrar gelmeyi biliriz. Gezi’de anlattık anlamadılar, 31 Mart’ta anlattık anlamadılar, 23 Haziran’da anlattık anlamadılar. Ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Her yere bahçe yapıyorsunuz, her yere yeşil alan buluyorsunuz da Kadıköy’den ne istiyorsunuz? Eskiden küçümsüyordunuz şimdi AVM yapmak istiyorsunuz. Yeter artık. Burası Söğütlüçeşme Tren İstasonu, 1,5 kilometre ötesinde 110 yıl önce yapılmış Haydarpaşa Garı var. Yeter artık, bırakın Kadıköy’ün peşini. Bugün buradayız, yarın da burada olmaya devam edeceğiz.”

“VERECEK BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZ YOK”

Eyleme destek veren Haydarpaşa Dayanışması adına Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Sekreteri Hasan Bektaş konuştu. TCDD’ye ait arazilerin son 15 yıldır özelleştirmeye kurban edildiğini ifade eden Bektaş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Çünkü Demiryolları çok eski bir kuruluş olduğu için her yerleşim yerinin ortasında bulunmaktadır. Bu da bir avuç rantiyenin iştahını kabartmaktadır. İşte en büyük örneği Haydarpaşa Garı. Geldikleri günlerde orayı Manhattan yapacağız, oraya kültür merkezi yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız dediler. Tek dava, Haydarpaşa Garı’nı birilerine peşkeş çekmek. Bitmedi, Sirkeci Garı’nı peşkeş çekmek istiyorlar. Bitmedi, Ankara Garı’nı Sağlık Bakanlığının hastanesine devrettiler. Yani iktidar işini gücünü bırakmış demiryollarını satmanın peşinde. Biz Haydarpaşa’da 439 haftadır bunun sınavını veriyoruz, burada da vereceğiz, Sirkeci’de de vereceğiz, başka bir yerde de vereceğiz. Artık kamunun mallarını iktidara peşkeş çekmenin sonunu getireceğiz. Bu bir başlangıç. Eğer gar arıyorlarsa 1500 metre ileride 110 yıllık bir gar var. Söğütlüçeşme demiryolcuların tabiriyle ana istasyon, sadece banliyö istasyonudur. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki dert istasyon yapmak değil, gar yapmak değil, demiryollarına hizmet vermek değil. Amaç, bunları bahane gösterip buraları birilerine peşkeş çekmek. Bizim burada verecek bir karış toprağımız yoktur, bunu çok iyi bilsinler.”