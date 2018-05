Atların ölümüne bisikletli protesto

Yılda 400 at, fayton kazalarında veya bakımsızlıktan ölüyor. At ölümlerine dikkat çekmek ve faytonların kaldırılması için bisiklet sürüşü yapıldı

Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin (HAKİM) raporuna göre, Adalar genelinde 272 fayton bulunuyor ve 1540 at bu faytonlarda çalıştırılıyor. Resmi verilere göre, yılda 400 at, fayton kazalarında veya bakımsızlıktan ölüyor. Son günlerde yaşanan at ölümlerine dikkat çekmek ve faytonların kaldırılması için Don Kişot Bisiklet Kolektifi farkındalık sürüşü gerçekleştirdi.13 Mayıs Pazar günü Beşiktaş-Adalar iskelesi önünde buluşan bir grup bisikletçi, Adalar’da hizmet veren faytonlarda koşulan atların ölmemesi için adalet konvoyu oluşturdu.

30’dan fazla bisikletçinin oluşturduğu konvoy, Kadıköy’den Bostancı’daki Adalar İskelesi önüne kadar pedal çevirdi. Sürüş sırasında “Faytondan in, bisiklete bin!”, “İsyan, devrim, bisiklet!”, “Faytonlar kırılsın beygirlere özgürlük!” gibi sloganlar atan grup, yol boyunca bildiri dağıttı.

Bisikletçiler, hayvan haklarının bir bütün olduğuna ve sadece atların değil, hayvan kullanımının topyekûn etik olmadığına dikkat çekmek için vegan temalı dövizler taşıdı.

“ATLI FAYTONLAR KALDIRILMALI”

Grup adına basın açıklaması yapan Betül Köse, “Atlar için köleliğin hüküm sürdüğü, İstanbul Adalar ve faytonculuk yapılan her yerde, faytonculuk adı altında atlara yapılan zulme ve adına kaza denen cinayetlere derhal son verilmelidir! Hayvanlara binlerce yıllık adalet borçluyuz. Talebimiz; Türkiye’nin faytonculuk yapılan her yerinde daha az fayton veya atlar için daha iyi yaşam koşulları değil; atlı faytonların tamamen kaldırılmasıdır. Atlara özgürce yaşam hakkının yani her canlının doğuştan sahip olduğu en temel hakkın derhal geri verilmesidir. Bizim türümüzün eşit ve özgürce yaşam hakkı onlarınkinden üstün değildir.” şeklinde konuştu.