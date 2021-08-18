"Anlat Kadıköy" projesine bir ödül daha

Kadıköy Belediyesi’nin “Anlat Kadıköy” projesi, 4. Edremit Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler ödülüne layık görüldü.

“Ölmez ağacın gölgesinde” sloganıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Edremit Kitap Fuarı, 17 Ağustos Pazartesi günü sona erdi. Fuar kapsamında İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Derneği’nin düzenlediği ödül töreninde İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin “Anlat Kadıköy” projesi Yerel Yönetimler ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLÜ ODABAŞI ALDI

Ödülü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gazeteci, yazar Serhan Asker’in elinden aldı.

Törende konuşan Odabaşı: “Kadıköy’le ilgili karar alma sürecimizi Kadıköylülerle birlikte yürütmek üzere hayata geçirdiğimiz Anlat Kadıköy projemiz, İkinci Yüzyıl Derneği’nin yerel yönetimler ödülüne layık görüldü. Ödülümüzü, tüm komşularımız adına gururla teslim alıyorum.” dedi.

MAHALLELER KENDİLERİNİ ANLATTI

Anlat Kadıköy Projesi, Kadıköy Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’nın hazırlık aşamasında uygulandı ve toplum katılımını destekleyen, çok paydaşlı, yaratıcı bir stratejik plan hazırlama, izleme ve değerlendirme projesi olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Projenin çıkış aşamasında yapılan çağrıda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekilirken; iklim eyleminden eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı bireylerden sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına kadar küresel amaçların yerelleştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında İstanbul Kadıköy’ün 21 mahallesinin tamamında, mahalle sakinlerinin katılımıyla Anlat Kadıköy buluşmaları gerçekleştirildi ve katılımcılar mahallelerine ilişkin fikirlerini sundu. Hazırlanan dijital platformda da vatandaşlar çevrimiçi katılımla ilçesine katkı sunan görüşlerini bildirmeyi sürdürüyor.