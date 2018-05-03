Akademi'de "Yerel Siyaset" Forumu

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin “Yereli Yönetmek” seminerleri “Yerel Siyaset” forumuyla sona eriyor. Yerli konuşmak isteyen herkes bu foruma davetli.

Kadıköy Belediyesi Akademi, belediye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu “Yereli Yönetmek” seminer programında sona gelindi. Belediye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu 27 Mart’ta başlayan seminer programında yerele dair pek çok konu ele alındı.

Dünden bu güne belediye meclisleri görevleri ve işlevleri, yerelde karar alma süreçleri, yerel yönetimlerde reformlar gibi başlıkların konuşulduğu seminerlerde şu konular ele alınmıştı:

Prof. Dr. Sema Erder / İstanbul’da Küresel ve Yerel Dinamikler ve Büyük Şehir Yönetim Modeli

Prof. Dr. Nihal İncioğlu / Dünden Bugüne Belediye Meclislerinin Yapısı ve İşlevi

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa / Yerel Siyaset in Kurumsal Mimarisi

in Kurumsal Mimarisi Prof. Dr. Mahmut Güler / Stratejik Planlamaya Katılım

Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar / Toplumsal Eşitsizliklere Duyarlı Bütçeleme ve Kamu Politikası

Prof. Dr. Mahmut Güler / Yerel Yönetimlerin Gelir-Gider Dengesi ve Hizmet Kalitesi

Dr. Öğr. Üyesi Osman Savaşkan / 2000 sonrası Türkiyesi’nde Yerel Yönetimler Reform Süreci

Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu / Yerel Karar Alma Süreçlerine Sivil Toplum Katılımı

Doç. Dr. Selmin Kaşka / Belediye Meclislerinde Karar Alma Süreçleri

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Aksu Çam / Yerinden Yönetimin Örgütlenmesi: Avrupa’dan Örnekler

Yerel yönetimlerde çalışan, siyaset yapan, yapmak yerel yönetim politikalarına ilgi duyan pek çok insanın ücretsiz olarak katıldığı “Açık Akademi Kent Seminerleri: Yereli Yönetmek” seminer programı bu akşam (3 Mayıs) yapılacak “Yerel Siyaset” Forumu’yla sona eriyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi’de gerçekleşecek forum saat 19:00'da başlayacak. Yerel siyasette çeşitli kademelerde yer almış veya almayı düşünen her kesimden kurum temsilcisinin ve vatandaşın görüşlerini almayı hedefleyen forumla, hem seminer döneminde tartışılan konular katılımcıların deneyimleriyle zenginleştirilecek hem de gelecek döneme dair yerel demokrasiyi güçlendirecek yol haritaları tartışılacak.

Seminer yürütücüsü akademisyenlerin de katılımlarıyla yapılacak yerel siyaset forumuna herkes davetli.

Tarih: 3 Mayıs Perşembe

Saat: 19:00-21:00

Yer: Kadıköy Belediyesi Akademi Bahçesi, 19 Mayıs Mah. Sultan Sokak No: 28