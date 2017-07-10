“ADALET” İÇİN OMUZ OMUZA

Gazete Kadıköy olarak Adalet Yürüyüşü’nün 24. gününde yürüyenlere ve 25. gününde Bostancı İskelesi’nden miting alanına yürüyen Kadıköylülere duygu ve düşüncelerini sorduk. Vatandaşlar, yürümekten mutlu olduklarını ve adalet sağlanana dek adalet taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü 25 gün sürdü. 25 gün boyunca Kılıçdaroğlu’na yüz binlerce insan eşlik etti. Kılıçdaroğlu’yla birlikte yaklaşık 300 bin insanın yürüdüğü 24. günde ve CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın çağrısıyla 8 bin Kadıköylü vatandaşın miting alanına gitmek için Bostancı İskelesi’nde toplandığı 25. günde vatandaşlara mikrofon uzatıp, düşüncelerini aldık.

KADIKÖYLÜLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Aytaç Koçak: Uzun zamandır iktidardan yönelik bir baskı ortamı var. Gençler olarak da bu durumdan çok rahatsız haldeyiz. Gençlik olarak buna dur demek istiyoruz. Yürüyüşün toplumda yaratılan kutuplaşmanın da bir nebze önüne geçeceğini düşünüyorum. Meclisin yetkinliğini kaybettiğini düşünüyorum. Artık bizim için mücadele etme alanı da sokaklar. Umuyorum ki çok güzel bir yürüyüş olacak.

Servet Torun: Adalet için buradayız. Herkes için, ülkemizdeki bütün insanlar için, gazeteciler için, haksızlığa uğrayanlar için, haksız yere hapiste tutulan için, hepsinin hakkını aramak için buradayız.

Aykurt Nuhoğlu: Bu kalabalık bizi çok mutu ediyor. 25. gündeyiz ve bugüne kadar milyonlarca insan yürüyüşe katıldı, katkı verdi. Hep birlikte ortak duyguları yaşadık. Bu ülkenin geleceğiyle ilişkili çok daha güvenli, umutlu ve duyguluyuz. Artık demokrasinin kökleri bu ülkeye yerleşti. O kadar çok yerleşti ki kimse köklerinde söküp atamaz. Biz geçmişimizle beraber yürüyüş sürecinde tüm bu duyguları yeniden yaşadık, köklerimize baktık. Ve aydınlık bir geleceğe doğru yürüyoruz. Türkiye’de yaşayan 80 milyonun burada temsil edildiğine inanıyorum. Çünkü herkesin adalete ihtiyacı var. Herkes sağlıklı, güvenlikli, refah dolu, demokrasinin olduğu bir ülkede yaşamak istiyor. İnsan gibi yaşamak istiyor. Yürüyüşle birlikte tüm bu düşünceler de gün yüzüne çıkmış oldu.

Ebru Nuhoğlu: Adaletin hâkim olduğu, hukukun egemen olduğu bir toplum hepimizin özlemi. Bunun gerçekleştiği ana kadar mücadele devam edecek. Bu coşkuyu yaşamak ve buna tanıklık etmek çok güzeldi. Çok gururluyum ve umutluyum.

Zeliha Yağmur Yılmaz: 14 yaşındayım. Heyecanlı ve gururlu hissediyorum. Cumhuriyetimizi kurtarmak için bunları yapıyoruz. Halkımızdan beklentimiz çok. Adalet için buradayım ve yürüyorum.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Adalet Yürüyüşü'nde Kadıköylülerin yanı sıra, farklı il ve ilçelerden, farklı kesimlerden gelerek yürüyüşe ve mitinge katılanlara da mikrofon uzattık:

Duygu Könülsök: Ülkede adaletin hiçbir şekilde kalmadığını düşünüyoruz. Özellikle kadınlar bu yürüyüşte olmalı. Çünkü biz artık taşıma araçlarına bile binemiyoruz. Dolmuşa biniyoruz tereddüt ediyoruz yanından kalkıyoruz, otobüse biniyoruz tereddüt ediyoruz yanından kalkıyoruz… Çünkü iki dakika sonra ellerini kollarını sallayarak çıkıyorlar. Ülkede hiçbir alanda adalet yok. O yüzden alanlardayız.

Oğuz Şentürk: Tutuklu 263 Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri olarak buradayız. Çocuklarımız tam bir yıldır Silivri Cezaevi’nde yatmaktadır. O kara günde çocuklarımızı alıp, getirdiler. Biz keşke kandırılsaydık diye vicdan azabı çekiyoruz. Bizim çocuklarımız kullandı. Askeri hiyerarşi içerisinde en alt kademede, hiçbir emri sorgulama imkanları olmadığı halde çocuklarımızı tatbikat bahanesiyle ateşin içine attılar. Çocuklarımız 19 – 20 yaşındalar. Yeni yaşlarına cezaevlerinde giriyorlar. Bunun için adalet arıyoruz.

Açelya Matsu Solum: Kendi özgürlüğümüzün kısıtlanmasını istemiyoruz. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. İleri zamanlarda daha çok kısıtlanacağımızı düşündüğümüz için şu an buna dur demek için buradayız.

Deniz Can Sarıkaya: Üniversiteye özgürlük, memlekete adalet istediğimiz için buradayız.

Serap Pehlevan: Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Gezi’den sonra ilk defa bu kadar büyük kapsamlı bir organizasyonunu içindeyim. CHP’li belediyeler de çok iyi çalışmışlar. Buradan onlara da tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Pelin Koca: İzmir’den Adalet için geldim ve iki gündür yürüyorum. Katılmadığım diğer günler için büyük suçluluk hissediyorum. Burada her şey çok güzel.