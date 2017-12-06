Acıbadem’de Hukuk Kazandı

Kadıköy Acıbadem mahallesinde bulunan Ahmet Sani Gezici Lisesi arsasının konut ve ticaret alanı olarak imara açılmasına mahkeme “dur” dedi.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Ahmet Sani Gezici Lisesi yanındaki arazi için Kadıköylülerin ve Kadıköy Belediyesi’nin verdiği hukuk mücadelesi sonuç verdi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ticaret+konut ve dini tesis alanı olarak açılmasına yönelik planı iptal etti.

Acıbadem’de 12 bin metrekarelik arazinin yarısında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve diğer yarısında Ahmet Sani Gezici Lisesi bulunuyordu. Okul 2014 yılında yıkıldı. Araziye Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi inşa edildi. Ahmet Sani Gezici Lisesi de Fikirtepe’ye taşındı.

Acıbadem sakinlerinin ve okul velilerinin yıkılmaması için uzun süre mücadele etmesine karşın imam hatip lisesi yıkılarak yenilenmiş ve Ahmet Sani Gezici Lisesi’nin bulunduğu arazi de boş tutulmakta idi. Alana ilişkin imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildi. Bakanlığın 2016 yılında onayladığı 1/1000 ve 1/ 5000’lik imar planlara göre, lisenin bulunduğu araziye 2.5 emsal ile “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı” fonksiyonu verildi. Okulun yanında bulunan boş arazinin 2 bin 537 metrekarelik kısmının “Ticaret ve Konut Alanı”, yaklaşık bin 297 metrekarelik kısmının ise “İbadet alanı” olarak ayrılmasına onay verildi.

Kadıköy Belediyesi imar planı değişliklerinin şehircilik ilkelerine aykırı olması nedeni ile itiraz etti. Belediye tarafından yapılan itirazda, plan değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ve bölge plan şartlarının üzerinde yoğunluk getirdiği, kamu donatı alanını azaltıcı olduğu belirtildi.

“KAMU YATIRIMI PLANLANMADI”

Kadıköy Belediyesinin imar plan değişikliğine ilişkin İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nde açılan dava red olmasına rağmen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme imar planı yapma yetkisinin ilçe belediyelerinin görevleri arasında olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plan yapma konusunda ikinci dereceden yetkili olduğunu, söz konusu alanda bir kamu yapısı ile ilgili bir plan yapılmadığını belirterek şu karara planın iptal kararını verdi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi. “…dava konusu planın parseldeki kamu yatırımı olan lise alanı sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak 3194 sayılı Yasanın 9. maddesinin amacı; üzerinde kamu yatırımı olan ya da yapılması planlanan yatırımların yerel idarelerce sürüncemede bırakılmasını önleyerek bir an önce yatırımın yapılmasını sağlamak olduğu görülmektedir. Olay özelinde irdeleme yapıldığında parselde bulunan okul alanı ile ilgili planlama yapmaktan çok plan teklifinden de görüleceği üzere okul alanının küçültülerek alana konut+ticaret fonksiyonu kazandırmanın amaçlandığı açıktır.

Bu durumda dava konusu planla herhangi bir kamu yatırımı planlanmadığı gibi kamu yapısı ile sınırlı olacak şekilde bir planlamanın da yapılmadığı, aksine kamu yerine özele hizmet edecek konut+ticaret alanı planlandığı bu nedenle de 3194 sayılı yasanın 9. Maddesi uyarınca Bakanlığın plan yapma yetkisini kullanması için gerekli şartları oluşmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu planda yetki yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir . “

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu mahkeme kararının sevindirici olduğunu belirterek başka davalara da örnek olmasını umduklarını söyledi.