65 yaş üstü Kadıköy’ü seviyor

Kadıköy’de 65 yaş üstü bireylerin talep ve beklentilerinin konuşulduğu “65+ Kadıköy Forumu” gerçekleştirildi

65+ Kadıköy Forumu 20 Mart Pazartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 13.00-16.00 saatleri arasındaki forumda 65 yaş üstü Kadıköylülerle Yaşlı Dostu Kadıköy konuşuldu, öneriler paylaşıldı.

Forumda söz alan katılımcılar öneri, düşünce ve eleştirilerini paylaştı. Düzenlenen forumu yerinde bulduğunu belirterek, önemsendiklerini hissetmenin mutluluğunu yaşadığını ifade edenler de vardı. Kadıköy’de yaşamanın güzel olduğunu, park ve spor imkânlarının gelişmiş olduğunu belirtirken, ilçede kentsel dönüşüm dolayısıyla sıkıntı yaşadığını, kaldırım ve yollarda yürümekte zorlandığını söyleyen de teknolojiyi eskisi gibi iyi kullanamadığını söyleyen de vardı. Foruma katılanlar Kadıköy Belediyesi’nin Sosyal Yaşam Evi’nden memnuniyetlerini de dile getirirken, belediyenin yaşlı nüfusa yönelik çalışmalarını beğendiklerini ifade ettiler.

KADIKÖY’DE YAŞAMAK GÜZEL

Foruma katılanlardan 92 Yaşındaki dinleyicilerden Veysel Şentuna, Kadıköy Moda’da yaşadığını belirterek, Kadıköy’de yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Şentuna, ilçenin sahili, parklarıyla güzel vakit geçirilen yerlerden olduğunu, Sosyal Yaşam Evi’nin de üyesi olduğunu, böyle bir imkânı sunduğu için de Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ettiğini belirtti. Şentuna, Sosyal Yaşam Evi imkanlarının daha fazla yaşlı nüfusa hitap edebilecek şekilde genişletilmesini belediyeden talep etti. Kadıköy’de istediği pek çok imkânı bulabildiğini anlatan Şentuna özellikle belediyenin sunduğu sağlık imkanlarından da gerektiğinde yararlanabildiğini ifade etti.

İNŞAATLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Foruma eşiyle katılan 1940’lı yıllardan beri Kadıköy’de yaşadığını anlatan 94 yaşındaki Yaşar Kural da “Kadıköy en güzel ilçelerden biri. Dünyanın cennet bir yeri Kadıköy. İnsan ilişkileri bakımından, sosyal ve kültürel imkanlar bakımından zengin bir ilçe” diyen Kural, sokakların daha temiz olmasını istediğini belirterek, yaşanan kentsel dönüşüm dolayısıyla inşaatların neden olduğu çevre kirliliğinden yakındı. Kural, inşaat denetimlerinin daha sık olmasını belediye yetkililerinden istedi. Kural, forumu ve etkinlikleri beğendiğini belirterek, daha sık düzenlenmesini istedi; belediyeden yaşlı bireylere yönelik evde sağlık, evde yemek ve alışveriş hizmetinin daha da genişletilmesini talep etti.

KALDIRIMDA YÜRÜMEK ZOR

İnşaatlar dolayısıyla yaşlı bireyler olarak sıkıntı yaşadığını belirten katılımcılardan Fikret Hakkı Bilgin, gerek inşaat çalışmaları gerekse yanlış park etme nedeniyle kaldırımlarda yürümekte zorlandıklarını belirtti. “Ben ileri yaşta bir birey olarak kaldırımlarda yürümekte zorlanıyorum” diyerek belediyenin bu konuya bir çözüm bulmasını istediğini ifade etti.

TRAFİK SORUNU

60 yıldan bu yana İstanbul’da yaşadığını söyleyen Serpil Çetin de Kadıköy’de yaşamanın güzel olduğunu ifade ederek, ulaşımı ve sahilleriyle ilçenin pek çok özelliğe sahip olduğunu belirtti. İlçede en fazla trafik sorunu olduğuna dikkat çeken Çetin, bunun dışında pek bir olumsuzlukla karşılaşmadığını ifade etti.

SİZİN İÇİN ÜRETİYORUZ

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları Onur Temurlenk ve Bahar Yalçın’ın yanı sıra Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel ile Sağlık İşleri Müdürü Zeynep Süzme’nin de katıldığı forumda; Kadıköy Belediyesi’nin ilçede yaşayan 65 yaş üstü bireylere yönelik gerçekleştirdiği Sosyal Yaşam Evi, inşaatı süren Alzheimer Merkezi projeleri hakkında da bilgi verildi.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel, yaptığı konuşmada; düzenlenen 65+ Forumu’nun, Kadıköy Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri yerel yönetim uygulamalarında Kadıköylülerin beklenti ve önerilerinin somut bir karşılığı olduğunu söyledi. Bunlardan elde edilen sonuçları yerel yönetim çalışmalarında uygulamaya çalıştıklarını ifade eden Duygu Adıgüzel, “65 yaş üstü forumunda da sizlerle birlikte özellikle yaş almayla ilgili oluşturacağımız sosyal politikaların nasıl olmasını istediğinizi, varolan çalışmalarla ilgili şikayet, beklenti ya da önerilerinizi dinlemek için bu forumu düzenledik. Kadıköy Belediyesi’nin yerel yönetim anlayışı içerisindeki bu forumlar bizim aslında çalışmalarımızın da somut karşılığı. Forumun asıl amacı sizden gelecek öneri ve beklentiler” dedi.

Forumda katılımcılara dağıtılan ankette; “Yaşlı Dostu Kadıköy’ü Nasıl Hayal Ediyorsunuz?”, “65 Yaş Üstü Birey Olarak Yaşamanın Size Sağladığı Kolaylıklar ya da Zorluklar Nelerdir?”, “Kadıköy Belediyesi Sizin İçin Ne Yaparsa Kendinizi Mutlu Hissedersiziz?” soruları soruldu.

VE BİRAZ DA EGZERSİZ

Yaş ilerledikçe kemik yoğunluğunda azalma olduğunu, hareketsizliğe bağlı olarak kas ve iskelet yapısında sorunların ortaya çıkabildiğini söyleyen Uzman Fizyoterapist Naziye Ceyhan da forumun çeşitli bölümlerinde katılımcılara egzersiz çalışmaları yaptırdı.

EVDE SAĞLIK, EVDE TEMİZLİK…

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporuna göre İstanbul’da yaşlı nüfus oranının yüzde 6, Kadıköy’de yüzde 17 olduğunun belirtildiği forumda; Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Servis uzmanlarının hane çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor da sunuldu. İlçede 65 yaş üstü bireylerle yapılan görüşmeler sonunda hazırlanan raporda; bu yıl ilçede 2026 hane ziyareti gerçekleştirildiği belirtildi. Rapora göre 1115 hanede görüşmeler gerçekleştirildi. 282 hanede 65 yaş üstü bireylerin yaşadığı tespit edildi. Yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireylerin olduğu hane sayısı 67, iki kişi yaşayan 65 yaş üstü bireylerin bulunduğu hane sayısı da 38 olarak tespit edildi.

Yapılan araştırmaya göre; Kadıköy Belediyesi’nin Evde Sağlık Desteği, Evde Temizlik Desteği, Evde Kuaförlük Desteği, Sıcak Yemek Desteği, Ulaşım Desteği gibi uygulamaları en fazla talep gören ve beğenilen çalışmaları arasında. Belediyenin çalışmaları arasında Evde Alışveriş ve Evde Psikolojik Danışmanlık desteği de mevcut.