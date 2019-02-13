6 AYDA BİTECEKTİ 4 YIL OLDU

Restorasyon çalışmalarının altı ayda biteceği söylendiği Moda İskelesi’ndeki çalışmalar 4 yıldır sürüyor. İskelenin nasıl kullanacağı ise belirsizliğini koruyor

“Moda İskelesi’ndeki restorasyon çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde devam ediyor. Hatalı restorasyonla gündeme gelen iskeledeki çalışmaların 3 ay sonra bitirilmesi planlanıyor.” Bu bilgiyi paylaşmamızın üzerinden tam 19 ay geçti. Yetkililerin 6 ayda biteceğini söylediği Moda İskelesi’nin restorasyonu hala devam ediyor.

Temmuz 2017

PVC DOĞRAMALAR VE ÇİNKO BACA KALDIRILDI

İskelenin şu anki görüntüsüne baktığımızda dış cephenin restore edildiği ve boyandığı anlaşılıyor. Ancak iskelenin girişi kapatıldığı için binanın içerisindeki çalışmaları görmek mümkün değil. İlk restorasyon çalışmalarda tartışma konusu olan PVC camlar ahşap doğramalarla değiştirilmiş. Klimalar ve çatıya eklenen çinko mutfak bacası da kaldırılmış. İskelede gözle görülür bir ilerleme olsa da elektrik ve diğer altyapı çalışmaların henüz tamamlanmadığı görülüyor.

Kadıköy Kent Konseyi ve TMMOB Mimarlar Odası Kadıköy Şube Başkanı Saltuk Yüceer, koruma kuruluna yazı yazdıklarını ve iskelede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi istediklerini aktardı. Kadıköylülerin iskelenin ulaşım için kullanmasını istediklerini söyleyen Yüceer, “ Kar yapmadığı için deniz ulaşımını durduran bir yönetimle karşı karşıyayız. Ulaşım temel bir hak ve bundan kar etme anlayışı doğru değil. İskele geçmişte kafe olarak kullanılmıştı ama biz bunun tekrar etmesini istemiyoruz.” dedi.

Kasım 2016

YAP BOZA DÖNDÜ

Moda İskelesi’nde ilk restorasyon çalışmaları 2015 yılında başladı. Ancak kısa zaman sonra uzmanlar, iskelede yürütülen restorasyonun hatalı olduğunu tespit etti. Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi’nin ayrı ayrı yaptıkları incelemeler sonucunda, binaya maddi hasar verildiği, terasın kapalı alanla birleştirildiği, yolcu giriş kapılarının kapatıldığı, ahşap doğramaların PVC ve yekpare cama dönüştürüldüğü, çatıya çinko mutfak bacası eklendiği, cepheye klimalar konduğu saptandı. Kadıköy Belediyesi, tespit raporlarını Koruma Kurulu’na iletti. İskele’de inceleme yapan Koruma Kurulu yetkilileri de restorasyon çalışmalarını durdurdu.

Bu karardan sonra restorasyon çalışmaları ancak 1 yıl sonra Aralık 2016’da başlayabildi. Koruma Kurulu çalışmaların 6 içinde bitirilmesi kararını verdi. Fakat aradan 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Moda İskelesi’ndeki çalışmalar tamamlanmadı.

KAFE AÇILMIŞTI

Moda İskelesi’nde Neffes Moda Cafe isimli bir işletme açılmıştı. Yaklaşık bir yıl iskelede hizmet veren kafenin tabelası yapılan itirazlar sonucu indirilmişti. Moda İskelesi’nde eylem yapan Kadıköylüler ise, Moda İskelesi’nin deniz ulaşımına açılması ya da kamunun kullanımına uygun bir hale getirilmesini istemişti.

İBB’YE SORDUK

Dört yıldır yılan hikayesine dönen restorasyon çalışmalarının ne zaman bitirileceği henüz net değil. İBB’ye yönelttiğimiz sorularla hem Moda İskelesi’ndeki restorasyonun ne zaman biteceğini hem de iskelenin ulaşım için kullanılıp kullanılmayacağının cevaplarını talep ettik. İşte İBB’den yanıtlamasını istediğimiz sorular:

-Moda İskelesi'nin çalışmaları ne aşamada?

-Restorasyon çalışmaları ne zaman bitecek?

- Tartışma konusu olan restorasyon hataları düzeltildi mi?

-Restorasyon çalışmaları bitince Moda İskelesi kafe olarak mı kullanılacak?

-Moda İskelesi'nin deniz ulaşımı için kullanılması düşünülüyor mu?