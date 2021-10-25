“29 Ekim meşalesinin sönmesine izin vermeyeceğiz!”

Kadıköy Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği meşale yakma töreni, Kadıköy İskele Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Meşale yakma törenine öğrencilerin katılmasına ilgili kurumlar tarafından izin verilmemesine tepki gösteren Başkan Odabaşı, “Meşalenin sönmesine ve söndürülmesine izin vermeyeceğimizi bugün burada yarın her yerde haykıracağız” dedi

Kadıköy Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu yıl da düzenleyeceği etkinliklerle doyasıya yaşatacak. Mahallelerde bayrak dağıtımı ile başlayan Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü kutlamaları, 25 Ekim Pazartesi günü (bugün) Kadıköy İskele Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde yapılan 29 Ekim meşale yakma töreni ile devam etti. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 29 Ekim meşalesini Kadıköylülerle birlikte yaktı. Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu da çaldığı marşlar ile törene renk kattı.

“COŞKULU KUTLAMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

“Cumhuriyetimizin 98.yıl kutlamalarını başlatmak üzere biraraya geldiğimiz ve her yıl büyük coşkuyla gerçekleştirdiğimiz meşale yakma törenine hoş geldiniz.” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Şerdil Dara Odabaşı, “Korona virüsü salgınından beri hem kısıtlı hem tedbirli hem de tedirgin yapıyoruz kutlamalarımızı. Ama inanıyoruz ki bu da geçecek ve biz yine coşkulu kutlamalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz her sabah belediyeye girdiğimizde, doktorlarla hemşireler hastanelerine, öğretmenler ve öğrenciler okullarına girdiklerinde yeniden yakıyoruz Cumhuriyet meşalelerini. Kaptanlar denizlerimizde, pilotlar gökyüzünde yakıyor. Ama bu zor zamanlardan geçerken unutmamanız gereken bir şey var. En zor zamanlarında emperyalizme boyun eğmemiş, Ulusal Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletin çocuklarıyız. Bizim için asıl zor olan esaretten başka bir şey değil. Bizim için zor olan akıldan ve bilimden uzak kalmaktır, cehalettir” ifadelerini kullandı.

“Ne mutlu ki bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve onun en büyük eseri Cumhuriyetimiz var” diyen Başkan Odabaşı şöyle devam etti: “Sımsıkı sarılacak değerlerimiz, bilime inanacak aklımız ve kocaman bir Cumhuriyetimiz var. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”

“MEŞALEYİ GENÇLERİMİZLE YAKAMIYORUZ”

Başkan Odabaşı son olarak sözlerine şunları ekledi: “Geleneksel meşaleyi Kadıköy'deki lise ve ortaokul öğrencileri ile birlikte yakıyorduk. Ama ne yazık ki bu sene yetkililerin siyasi tavrından dolayı gençlerimizle yakamıyoruz. Bu meşaleyi sizlerle Kadıköylülerle birlikte yakmak istiyoruz. Onun için bu meşalenin sönmesine ve söndürülmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha bugün burada, yarın her yerde haykıracağız.”