Haftalık Bağımsız Gazete 11 Haziran 2019
Yazı Dizisi
Özdemir Asaf - Yuvarlağın Köşeleri
Özdemir Asaf - Yuvarlağın Köşeleri
Kültür Sanat
Kendi Moda’sını yazdı
Kendi Moda’sını yazdı
Gündem
Seçimde ulaşım desteği
Seçimde ulaşım desteği
Yazı Dizisi
Nazım Hikmet'ten Kemal Tahir'e
Nazım Hikmet'ten Kemal Tahir'e

23 Haziran seçiminde adayların pusuladaki yeri belli oldu

23 Haziran seçiminde yarışacak 4 parti ve 17 bağımsız adayın pusuladaki yeri belli oldu

23 Haziran seçiminde adayların pusuladaki yeri belli oldu
GazeteKadıköy

23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimde yarışacak 4 parti ve 17 bağımsız adayın pusuladaki yeri belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan oy pusulaları ilçe seçim kurullarına gönderildi.

İstanbul'da yeniden yapılacak seçimde, 31 Martta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak.

Pusulanın ilk sırasında Saadet partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor.

17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi.

31 Mart'taki bağımsız adayların bazıları da 23 Haziran seçimlerine katılmama kararı almıştı.

Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul'un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Kadıköy’de seçim çalışması gerginliği
Kadıköy’de seçim çalışması gerginliği
Seçimde ulaşım desteği
Seçimde ulaşım desteği
Oy ve Ötesi gönüllü kayıtlarını açtı
Oy ve Ötesi gönüllü kayıtlarını açtı
İmamoğlu: 23 Haziran’da emanetimizi almaya geliyoruz
İmamoğlu: 23 Haziran’da emanetimizi almaya geliyoruz
“Her şey çok güzel olacak” diyenler buluşuyor
“Her şey çok güzel olacak” diyenler buluşuyor
Kadıköy’den İmamoğlu’nun kampanyasına destek
Kadıköy’den İmamoğlu’nun kampanyasına destek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.