2019 İş Cinayetleri Almanağı çıktı

İş cinayeti haberlerinin derlendiği “İş Cinayetleri Almanağı 2019 "a göre geçtiğimiz yıl en az 1614 işçi hayatını kaybetti

2019 yılında en az 1614 işçi hayatını kaybetti. Bunlardan 31’i çocuk 107’si kadın, 72’si göçmendi. Pek çoğunun ismine haber bültenlerinde ya da gazete sayfalarında rastlamadık.

Adalet Arayana Destek Grubu 2012 yılından beri görülmeyen ya da göz ardı edilen iş cinayetlerini ve davaları görünür kılmak için her yıl “İş Cinayetleri Almanağı” hazırlıyor. İşçi hayatlarının dikkatlerden uzak birer haber metni olarak kalmaması ya da sayılara dönüşerek unutulmaması için hazırlanan almanakta geçtiğimiz yıl yaşanan iş cinayetleri aylara, sektörlere, illere, cinsiyet ve yaş gruplarına göre raporlandı.

“Ulusal ve yerel basın kuruluşları aracılığıyla basında yer alan iş cinayeti haberlerinin derlendiği 2019 İş Cinayetleri Almanağı’nda, Aydın’ın Çine ilçesinde seramik sektöründe kullanılan kuvars madenlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan işçilerle röportajlar, ailelerinin adalet mücadelesinden kesitler, iş kazası durumunda neler yapılması gerektiği ve meslek hastalıkları ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

Almanak tanıtımında “Salgın koşullarında da gördük ki; bütün hayatlar aynı derecede kıymetli değil. Konu çalışma hayatı olduğunda ekonomi, üretim, kalkınma gerekçeleri anılarak işçiler salgın tedbirleri kapsamına dahi alınmıyor. İşçilere ve emeğe kıymet verilmeyen bir hayatta geleceğimizi, insanlık ülküsünü sorgulayan sorulara umutlu cevaplar vermek giderek zorlaşırken, yok sayılanların çalıştığı ve yaşadığı koşullara alakamızı umutla sürdüreceğiz” ifadeleri yer alıyor.

İş Cinayetleri Almanağı 2019 kitapevlerinden ve internetten temin edilebilir.