2017’de emlak fiyatları düştü

Kentsel dönüşümün hız kesmeden devam ettiği Kadıköy’de emlak sitelerinin verilerine göre bir yıl içinde emlak fiyatları yüzde 6-7 oranında düştü. Emlakçıların aktardığına göre ise düşüş yüzde 40’ları buluyor

Deprem riski olan binaların dayanıklı hale getirilmesi için başlayan kentsel dönüşüm Kadıköy’de devam ediyor. Yıkılan binaların yerine çok daha fazla daireye sahip apartmanlar hızla yükselirken, daire fiyatlarındaki değişim ise tartışma konusu. 2017 yılı içinde birbirini yanlışlayan çok fazla haber ve rapor medyada kendine yer buldu. Bu haberlerin bir kısmı son iki yıldır düşen emlak fiyatlarının toparlanmaya başladığını ve bir alım fırsatı yarattığını vurgularken, diğer kısmı ise son yıllardaki düşüşün hızla devam ettiği, düşüşe rağmen daire satışlarının durduğu yönünde. Peki, gerçek hangisi? Düşüş devam ediyor mu? 2018’in arifesinde emlak sitlerinin verilerini, yıl içinde yayınlanan raporları ve 25 yıldır Kadıköy’de emlakçılık yapan Zübeyde Özarslan’ın söylemlerini göz önünde bulundurarak Kadıköy’de emlak fiyatlarındaki değişimin izini sürdük.

SATILIKTA FİYATLAR DÜŞTÜ

Yurttaşlar artık satılık veya kiralık evlere emlakçı veya sokak gezerek değil internetten bakıyorlar. Emlakçılar ve ev sahipleri de satılık ilanlarını “Sahibinden.com”, “hurriyetemlak.com” gibi sitelerden yayınlıyorlar. Bu sitelerde ilanlar göz önünde bulundurularak oluşan rakamlar ise Kadıköy’deki emlak fiyatlarındaki değişim hakkında birçok veri elde etmemizi sağlıyor. İki sitenin de verilerine göre konut fiyatlarındaki istikrarlı düşüş 2 yıldır devam ediyor. sahibinden.com’un emlak endeksi verilerine göre satılık dairelerde 2016’nın Aralık ayında 8000TL olan metrekare fiyatı yüzde 6 düşerek 7520 seviyesine geriledi. Türkiye’nin en çok tıklanan emlak sitesi hurriyetemlak.com’a göre de durum farklı değil. hurriyetemlak.com’a göre Aralık ayında 8200TL olan metrekare fiyatı yüzde 7 düşerek 7630TL’ye geriledi.Kızıltoprak Bağdat Caddesi’nde 25 yıldır emlakçılık yapan Zübeyde Özarslan’a göre ise düşüş yüzde 40’ları buluyor. Özarslan’ın aktardığına göre bu değişim vitrin fiyatlarına yansımasa da artık mütteahhitler ve ev sahipleri gerçek alıcıyı bulunca yüzde 40-yüzde 45’e kadar indirim yapıyorlar. Bu düşüşe rağmen ise hala alıcı bulunamıyor.

FİKİRTEPE’DE FİYATLAR ARTTI

Emlak sitelerinin verilerine göre en büyük düşüş olan mahalleler ise Caddebostan ve Suadiye… Kentsel dönüşüm projelerinin büyük ölçüde tamamlandığı, İstanbul Anadolu Yakası’nın önde gelen yerleşim merkezlerinden Caddebostan ve Suadiye’de satılık konut fiyatları son yılda yüzde 25’e varan oranlarda gerileme kaydederken, konutların kira fiyatları ise yüzde 22 düştü. Kadıköy’de bir yıl içinde konut satış fiyatı yükselen tek mahalle ise yüzde2’lik artış oranıyla Fikirtepe Mahallesi oldu.

KİRALAR DA DÜŞTÜ

Satış fiyatlarının düşmesi kiralık dairelerin fiyatlarının da düşmesine yol açtı. hurriyetemlak.com’a göre kira fiyatları yüzde 6 düşerek metrekare başı ortalama 22TL’yi bulurken, sahibinden.com’a göre bu oran yüzde 4.17…

CADDE’DE DURUM NE?

Son yıllarda Bağdat Caddesi’nde ekonomik olarak umduğunu bulamayan esnaf, kiraların da yükselmesiyle iş yapamaz hale gelmiş, böylelikle dünyanın marka caddelerinden olan Bağdat Caddesi’nde dükkânlar boşalmıştı. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin yayınladığı rapora göre caddede kiralar yüzde 35 oranında geriledi ve kısmi de olsa kiraların düşüşüyle bir toparlanma dönemi başladı. Bağdat Caddesi’nde emlakçılık yapan Yasemin Özarslan da kiraların düştüğünü doğrularken, hala çok fazla boş dükkân olduğunu ve bunun bir süre daha süreceğini öngördüklerini belirtti.