19 Mayıs kutlamaları törenle başladı

Kadıköylüler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak ve saygı duruşunda bulunarak başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri Kadıköy Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail İlhan, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan’ın katıldığı törende; spor kulüpleri, siyasi parti temsilcilikleri, Kadıköylü muhtarlar, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk sundu ve selamlamada bulundu.

Çelenk sunma töreninin ardından İstiklal Marşı okundu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu gerçekleştirildi. Kadıköy Meydanı’ndaki tören tamamlandıktan sonra İlçedeki törenler 10.30’da Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde devam etti. Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği törenler de 11.00’de başladı.