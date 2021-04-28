17 günlük tam kapanma kararı alındı

İçişleri Bakanlığı, 26 Nisan tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrası alınan tam kapanma kararına ilişkin olarak 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Genelgenin semt pazarlarını da kapsaması üzerine harekete geçen Kadıköy Belediyesi, pazarcıların, kapanma öncesi son gün olan 29 Nisan Perşembe günü tezgah açmasına izin verdi

Valiliklere gönderilen “Tam kapanma tedbirleri” başlıklı genelge ile 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanmanın esasları belirlendi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İmalat, tedarik, lojistik, sağlık sektörü çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İZNE TABİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kuruyemişçiler, kasap ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI

Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

LOKANTALAR SADECE PAKET SERVİS VERECEK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler. İnternet üzerinden yemek siparişi verilen platformlar 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis hizmeti verecek.

FIRINLAR AÇIK

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir).

DİĞER İŞYERLERİ KAPALI

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

CENAZE VE ZORUNLU HALLER

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

ZORUNLU HALLERDE YOLCULUK

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olanlar, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu ve özel güvenlik görevlileri, havalimanı çalışanları, kamu ve özel sağlık kurumları çalışanları, hekimler, veterinerler, otel ve konaklama yerleri çalışanları, sokak hayvanlarını besleyenler, gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları kısıtlamadan muaf tutuldular.

SEMT PAZARLARI ERKENE ALINDI

Genelge ile semt pazarları da yasaklandı. Kadıköy Belediyesi, pazarcıların mağdur olmaması için kapanma tarihlerine denk gelen Acıbadem, Fikirtepe, Kozyatağı, Erenköy semt pazarlarının 29 Nisan Perşembe kurulmasına karar verdi.