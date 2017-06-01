Gönüllüler, bu hafta da pek çok etkinlik düzenledi

İstanbul doğasına gezi

Erenköy Gönüllüleri, Atatürk Arboretumu, Garipçe, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı güzergâhına bir gezi düzenledi. Gezinin ilk durağı 296 hektarlık orman üzerinde yer alan canlı bitki müzesi Atatürk Arboretum’du. Göl kenarında yürüyüş yaparak dünyanın değişik köşelerinden gelmiş birbirinden farklı bitki çeşitlerini görme imkânı bulan geziciler, daha sonra İstanbul’un Karadeniz’e açılan kıyılarında bulunan Garipçe ve Rumeli Feneri köyünü gezdiler. Rumeli Kavağı’nda yenilen öğle yemeği sonrası sahilde yürüyüş yapan gönüllüler, doğa gezilerinin her anını fotoğrafladılar.

Atık merkezine ziyaret

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Öğretmen Harun Reşit İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileriyle birlikte Kadıköy Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisi’ni ziyaret etti. Tesis görevlileri, geleceğin çevrecilerine atıkların toplanma ve ayrıştırma süreçleri hakkında bilgi verdi.

Caner Bakır’la Müzikli Söyleşi

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi Müzik Komitesi’nin düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği “Sanatçılarla Müzikli Söyleşi”nin bu ayki konuğu Kriton Curi TSM Korosu’nun Şefi Caner Bakır’dı. İlk müzik eğitimini Üsküdar Musiki Cemiyeti sanatçısı Emin Ongan’dan aldığını; son olarak İTÜ Temel Bilimler mezunu olduğunu dile getiren Bakır, otuz beş yıllık sanat yaşamından söz etti. Sanat yaşamına bestekarlık, enstrüman tamiri gibi uğraşlar da taşıyan Bakır, beste çalışmalarına Cüneyt Orhon’un teşvikiyle başladığını ve kendisine en çok etkileyen söz yazarının Sadık Atay olduğunu ifade etti.

Programın moderatörlüğünü Müzik Komitesi Başkanı Aynur Kurt’un yaptığı etkinlik, Caner Bakır’ın Türk Sanat Müziği’nden seçme eserleri ve kendi bestelerini okumasıyla sona erdi.

Gürcistan’dan Kadıköy’e “Ekoloji ve Barış” Projesi

Gürcü Kültür Merkezi aracılığı ile Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi Ekoloji alanı Prof. Dr. Darejan Chkhrodze, Felsefe Profesörü Manana Bandzeldze, Ziraat Bölümü Başkanı eski milletvekillerinden Roza Lortkipanidze ve “Ekoloji ve Barış’’ proje yarışmasında derece alan öğrencilerden Nana Kobuladze, Lali Lortkipanidze ve Kutaisi Belediyesi Çevre Biriminde idareci olan Davit Sinauridze yer alıyor.

“Ekoloji ve Barış” projesinin koordinatörü gazeteci, yazar Natia Jimsheleişhvili ve heyeti, projeyi uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor. İlk yarışma Türkiye’de Gürcü Kültür Merkezi yöneticileri Fehmi Uzal Ustyaşhvili ile Sezen Gönenç Okşan’ın organizasyonu gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Serpil Bayram, Osmanağa Gönüllü Evi’nde bir araya gelen proje ekibine, Kadıköy Belediyesi’nin çevre çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan buluşmada proje ekibi, eko-turizmin yaygın olduğu Gürcistan’da ağustos ayında gerçekleştirecekleri eko-kampa Türkiye’den istekli çocukları davet etti.

Gönüllülerden karma sergi

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin yıl boyunca yaptıkları resim ve el sanatları çalışmalarının sergilendiği karma serginin açılışı, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katılımı gerçekleşti. Tüm bir sene boyunca çeşitli sanat ve zanaat dallarında yapılan çalışmaların yer aldığı sergi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Müge İplikçi Suadiye’de

Gazeteci Yazar Müge İplikçi, Suadiye Gönüllü Evi’nde “Çok Özel İsimler Sözlüğü” adlı son kitabı hakkında söyleşiye katıldı. Katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan yazar, okuyucularına kitabını imzaladığı gibi yazarlık süreci ve kitabı hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Nasıl İlaç Kullanmalıyız?

Suadiye Gönüllü Evi Eğitim Birimi Hemşiresi Birgül Durmuş tarafından, Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi’nin eğitim çalışmaları kapsamında “Akılcı İlaç kullanımı” konulu seminer düzenlendi. Seminerde ilaç kullanımlarının nasıl olması gerektiği; gereksiz ilaç kullanımının zararları, etkileri üzerine içeriği oldukça zengin açıklayıcı bilgiler sunuldu.

İstanbul’un müzik grubu

Şehr-i İstanbul Türk Sanat Musiki Topluluğu kuruluşunun 10. Yılını, değerli bestekâr Turhan Taşan’ın da katıldığı bir etkinlikle kutladı. Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere çok sayıda müziksever katıldı.

Zumba hocasından dans çağrısı

Zühtüpaşa Gönüllüleri Zumba Eğitmeni Funda Kandemir’le birlikte herkesi spor yapmaya davet ediyor. İlk olarak katılımcılara spor amaçlı dansın faydalarını anlatan Kandemir, “Dans etmek, eğlenceli olmasının yanı sıra sağlığımız içinde çok yararlıdır. Dans etmek tekdüze hayatlarımızı renklendirmek için iyi yöntemlerden biridir” dedi. Dans etmenin genel sağlık kadar duygusal sağlık için de gerekli olduğunu aktaran Kandemir, tüm katılımcılara, “Gün içinde enerjisiz mi kalıyorsunuz? Dans etmek enerjinizi geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Esnekliğinizi, dayanıklılığınızı ve gücünüzü artırır” diye seslendi.