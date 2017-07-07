Haftalık Bağımsız Gazete 07 Temmuz 2017
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Göztepe Gönüllüleri dönemi kapattı

Göztepe Gönüllüleri dönemi kapattı
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri 2016/2017 çalışma dönemini yaptıkları Genel Kurul ile noktaladı. Tüm komiteler geçmiş dönem faaliyet raporları ile gelecek dönem programlarını sundu. Genel kurul sonuçlarına göre bu dönem içinde Göztepe Gönüllüleri 126 etkinlik gerçekleştirdi ve bu etkinliklerden 14 bin 798 kişi yararlandı.

Görev süresi dolan Gönülüevi Başkanı, ekip arkadaşlarına birer teşekkür belgesi ve hatıra sundu.

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Halkevi Yaz Okulu başlıyor

Acıbadem Gönüllüleri desteğiyle 11.Halkevi Yaz Okulu başlıyor. Bu yıl “Çocuklar İçin Bir Dünya Hayal Et” sloganıyla gerçekleştirilecek olan Halkevi Yaz Okulu, gönüllü eğitmenleriyle, “Okumuş İnsan Halkın Yanındadır” diyen gönüllü üniversiteli gençleriyle, omuz veren halkın dayanışmasıyla Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarla buluşuyor. Çocukların eğlenceli bilim dersiyle deneyler yapacakları, tiyatro ve dramayla kendilerini ifade edecekleri, felsefe ve yaşam döngüsüyle sorgulayıp doğayı keşfedecekleri, sinema ve fotoğrafçılıkla medyayı tanıyacakları atölyelerle birlikte; arkeoloji, koro, toplumsal cinsiyet, çocuk hakları dersleri ve çeşitli gezilerle yaratıcı ve eğlenceli bir üretim süreci olacak. Kadıköy’de de Acıbadem Gönüllü Evi’nde 6-31 Temmuz tarihleri arasında (Her perşembe, cuma, cumartesi, pazar), 3-12 yaş arası çocuklar için gerçekleştirilecek olan Kadıköy Halkevi Yaz Okulu tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve ücretsiz. Halkevi Yaz Okulu'nda çocuklar daha güzel bir dünya için kardeşçe ve dayanışma içinde bir ayı birlikte geçirerek, özgürlüğün tadına varacak. Bilgi İçin: 0506 280 85 90

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