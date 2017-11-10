Gönüllülerden...

“Hadi Öldürsene Canikom”

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri, 2017-2018 çalışma dönemini Aziz Nesin’in “Hadi Öldürsene Canikom” oyunu ile açtı. Bilinmeyen bir kentte, bir apartmanın bodrum katında yaşayan iki yaşlı kadın Siyen ve Diha’nın yaşam sevincini anlatan oyun, yalnız yaşamlarına hasta, zavallı ve askerde çürüğe ayrılmış emekli havagazı memuru olarak giren adamın kadınlardan gördüğü abartılı ilgi ve alaka sonucu bir generale dönüşünün kara mizahı ile birbirlerini, hatta kendilerini bile aldatarak var olma ve yaşama tutunmanın komedisini içeriyor.

Tiyatro Gönüllüleri Başkanı Belgin Ovacıklı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, öğretmenler günü haftası nedeniyle aynı oyunun 26 Kasım 2017 Pazar günü Tuzla’da emekli öğretmenler evinde sahnelenmesini sağlayacak.

Ayrıca görme engelli bireyler için, “Repliklerle Yaşayanlar” adlı proje kapsamında 28 Kasım 2017 Salı günü saat 15.00’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nin 3. katındaki konferans salonunda Okuma Tiyatrosu gerçekleşecek.

Oyunun çok talep görmesi dikkate alınarak, daha geniş kitlelere ulaşmasıyla izleyemeyen seyirciler için oyun, 30 Kasım 2017 Pazar günü saat 20:30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nin 3. katındaki konferans salonunda tekrar sahnelenecek. Tiyatro gönüllüleri, tüm Kadıköylüleri ve tiyatro severleri bekliyor.

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Klasik otomobilciler ve gönüllüler el ele…

Kadıköylü Gönüller ile Klasik Araç Sporları Kulübü (KASK) yetkilileri bir araya geldi.

Gerçekleşen toplantıda, Kadıköy’de birlikte neler yapılabileceği ve projeler üzerine konuşuldu. Kulüp Başkanı Zeynep Tura Kalın “Kadıköy’deki gönüllü yapılanmasını çok önemsiyoruz. Klasik otomobilleri Kadıköylülere ve geleceğimizin teminatları olan gençlerimize sevdirmeye çalışacağız. Kadıköy’de kültür, sanat ve birçok alanda etkinlikler düzenleniyor. Önemli günlerde bizler de bu etkinlikler içerisinde yer alarak farkındalık yaratmaya çalışacağız.”dedi.

Gönüllü Merkezi Sorumlusu Engin Baran da Yönetim Kurulu’na ve üyelerine teşekkür ederek “STK’lar ile birlikte olmak ve çalışmak bizim için önemli” dedi.

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Bir tuğla da Gönüllüler koydu

Yakın zamanda Antalya’da hizmete açılan Antakya LÖSEV’e, Feneryolu Gönüllüleri Sosyal Komitesi öncülüğünde, kuru gıda, kalem, defter, hijyen malzemeleri, organik sabun, kıyafet ve benzeri ihtiyaçlar tedarik edilerek gönüllü evinde komite üyeleri ve gönüllüler tarafından mutlulukla hazırlandı. Lösemili çocukların mücadelesine destek olmayı amaçlayan gönüllüler, yardımların yerine ulaşmasıyla çok mutlu oldular.

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Fenerbahçe Gönüllülerinden kitap bağışı

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri 2017-2018 sezonunun ilk kitap bağışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Mevlana Anadolu Lisesi’nin yeni kurulacak kütüphanesi için iki adet kitap kolisi Atlas Yardım Derneğine teslim edildi. Ayrıca gönüllülerin desteğiyle toplanan ilkokul ve lise düzeyindeki hikaye ve romandan oluşan bir koli kitap da Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen Uzm. Onb. Ali Gölge adına Mersin-Silifke’de kurulacak kütüphaneye gönderildi. Fenerbahçe Gönüllü Evi Eğitim Komitesi Başkanı Şaziye Şemin, bu tür kitap yardımlarının yıl boyunca süreklilik göstereceğini belirtti.

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Müzik Gönüllüleri Kosova’da

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Faslı Pırlanta TSM Korosu, Şef Fulya Soyata yönetiminde 21-23 Ekim tarihleri arasında Kosova’nın Prizren şehrinde iki dev konsere imza attı. Kosova Zübeyde Hanım Ata Kadınları Derneği ile gerçekleşen ilk konsere, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ve Nato Mehmetçik Askerleri protokol olarak katıldılar. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Erhan Parlat ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Erdem Özgen konuk sanatçılar olarak bulunurken, ilgi gören konserde Erhan Parlat eserlerine yer verildi. Balkan Türk Müziği Derneği’nde gerçekleşen ikinci konserde de Kosova protokol üyeleri bulundular. İki ülke arasında kardeşlik, kültür-sanat dostluğu nişanesi olarak bir anı niteliği taşıyan konserlerin devamı istendi.

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Ardanuç’tan ziyaretçiler geldi

Suadiye Gönüllülerinin geleneksel hale getirdiği projelerden biri olan, Münevver Şefik Fergar İlkokulu’ndaki yaz okulu projesinin benzeri, geçtiğimiz temmuz ayında Artvin Ardanuç ilçe belediyesinin misafirliğinde gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla bu süre zarfında öğrencilere İngilizce, resim, satranç, müzik ve dans branşlarında, konularının uzmanı hocalarla etkin bir eğitim verildi. Ayrıca, Artvin ili ve ilçeleri ile ilgili resim ve elişi ürünleri ile yöresel lezzetlerin tanıtıldığı Maltepe sahili fuar alanındaki Ardanuç standı, fuara gelen Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ve kendisine refakat eden diğer Ardanuçlu görevliler; İlçe Spor Md. Sn. Emrah Yılmaz, İlçe Sosyal Yardımlaşma Md. Vezir Odabaşı, İlçe Özel İdare Md. Sn. Köksal Şimşek, Belediye Muh. Md. Sn. Saffet Şimşek ve İlçe Özel İdaredenÖzcan Demirel, proje sahibi Ümit Ağan ile Suadiye gönüllüleri Çevre ve Kültür Komitesi ve Sağlık Komitesi üyeleri ile birlikte ziyaret edildi.

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Erenköy, Genel Kurulu’nu yaptı

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri 2017-2018 döneminin ilk Genel Kurulunu ve yeni gönüllülerle tanışma toplantısını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, tüm üyelere yeni yönetim kadrosunu tanıttı ve dönem içinde yapacakları etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Mahallelinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni komiteler oluşturacaklarını ve tüm üyelerin görüş ve düşüncelerine açık olduklarını belirtti.

Başarılı bir dönem temennisiyle ve yapılan çay sohbetiyle toplantı sona erdi.

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Zühtüpaşa yeni dönemi açtı

Zühtüpaşa Gönüllüleri yeni dönem açılışını Kalamış Khalkedon’da gerçekleştirdi.

Kahvaltıya Belediye Meclis Üyelerinden Aydoğan Dülger, Ayşen Gürer, Gönüllü Merkezi Sorumlusu Engin Baran, geçmiş dönem başkanları, Zühtüpaşa gönüllüleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Kahvaltıda yeni dönemde Zühtüpaşa Gönüllü Evinde kültür sanat ve spor faaliyetlerinin gençlerle birlikte daha ileriye taşınacağını konu alan toplantı, gücün birlikte enerjiye dönüştürülmesi mesajıyla son buldu.

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Haliç’te kültür gezisi

Feneryolu Gönüllüleri Kültür Komitesinin düzenlediği Haliç gezisi, Heraklus ve Leon Surları, Meryem Ana Kilisesi, Blaherna Ayazması, Svet Stefan Bulgar Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patriği; semtlerin genel tarihi karakteri içinde Ayvansaray, Balat, Cibali gibi yerleşim yerleri, Eyüp Sultan Cami ve külliyesi ziyareti ile Pierre Loti kahvesinden Haliç’in seyri ile son buldu.

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Zeytin efsanesi

Merdivenköy Gönüllüleri Çevre ve Afet Komitesinin, biyolog Sefa Orcan ile ortaklaşa hazırladığı “zeytin efsanesi” projesi kapsamında gönüllüler, zeytin ve zeytinyağına dair bilinenleri paylaştılar ve bilinmeyenlere dair bilgi edindiler.

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Yerli tohumlardan sebze yetiştirme

Göztepe Gönüllülerinin düzenlediği etkinlikte, Tema Vakfı Anadolu Kavağı Sorumlusu Mehmet Ekşioğlu, yerli tohumlardan sağlıklı ürünler elde edilmesi konusunda bilgiler sundu. Kendi geliştirdiği çok tasarruflu sulama sistemini anlatırken, katılımcılara da yerli tohumlar dağıtıldı.