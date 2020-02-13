Gönüllülerde bu hafta...

Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinde bir hafta

Feneryolu’nda İlkyardım Eğitimi

Feneryolu Gönüllü Evinde, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği acil durumlarda yapılması gerekenlerin anlatıldığı 'Panik Yapma Gerekeni Yap’ konulu sağlık eğitimi verildi. Doktor Çağrı Çukadaroğlu tarafından verilen eğitimde temel ilkyardım ve sağlık bilgileri anlatıldı.

Düzenli beslenme

Fenerbahçe Gönüllüleri Beslenme Danışmanı İlter Faik Kaya’nın katıldığı ‘Düzenli Beslenme’ konulu söyleşi düzenledi. Söyleşide, uzak durulması gereken gıdalar, kan parametrelerinin önemi, hangi vitaminleri nasıl kullanmamız gerektiği, beslenirken doğru bildiğimiz yanlışlar, bedenimizdeki yağ oranının önemi konularında bilgiler verildi.

Tarihe kısa bir yolculuk

Moda Gönüllüleri, Sosyolog Araştırmacı Yazar Uğurol Barlas’ı konuk etti. Barlas, Eski Türklerde şamanlık geleneğinden, Anadolu halk hekimliğine kadar pek çok konuda meslek hayatı boyunca yaşadığı tecrübeleri ve anılarını gönüllülerle paylaştı.

Kriton Curi Gönüllüleri kermes düzenledi

Kriton Curi gönüllüleri eğitime destek amacı ile gönüllü evinde kermes düzenledi. Üç gün süren kermese yoğun ilgi gösteren katılımcılar kermeste bulunmaktan ve eğitime katkı sağlamaktan çok mutlu olduklarını bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasının sosyal yaşam ve dayanışma açısından önemli olduğunu ifade ettiler.

Göztepe’den Doğa ve Kültür Gezisi

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci komitesi Çankırı, Kastamonu bölgesine gezi düzenledi. Gezide gönüllüler, Çankırı tuz madeni, Ilgaz Dağı, Yörükler Köyü, Karanlık Kanyon, Kristal Teras ve Safranbolu’yu görme fırsatı buldu.

‘On Küçük Zenci’ Tiyatro Oyunu

Erenköy Gönüllüleri, Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde Agatha Christie'nin ölümsüz eseri olan ‘On Küçük Zenci’ tiyatro oyununu izledi. Oyunda Yeşilçam'ın unutulmaz aktörü Ediz Hun’un ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşuyor.

Erenköy’ün THM Konseri

Erenköy Gönüllüleri Türk Halk Müziği korosu konser verdi. Birsen Geçikli Ortakale yönetimindeki konser Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Birbirinden değerli türkülerin türkü severlerle buluştuğu Türk Halk Müziği konserinin sonunda Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Necla Yılmaz Karaman koristlere teşekkür plaketi takdim etti.

Bostancı TSM Konser Verdi

Bostancı Gönüllüleri, Türk Sanat Müziği korosu konser verdi. Şef Ferhat Ersoy yönetiminde Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesinde verilen konseri Kadıköy Belediye Meclis Üyeleri ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Nesrin Tibet, Ebru Kumru ve Berrak Sular’da izledi.

Kim Kimdir, İnsan Tanıma Sanatı

Moda Gönüllü Evi’nde, Deneyimsel Tasarım Öğretisi Enstitüsü'nden eğitmenler Ayten Değer ve Bedia Altun’un katılımıyla 'Kim Kimdir İnsan Tanıma Sanatı' isimli seminer gerçekleşti. Seminerde, deneysel öğretilerle insan tanıma yöntemleri anlatılırken, kendimizi ve iletişimde olduğumuz insanları doğru tanımak ve onlarla doğuştan gelen karakteristik özelliklerine göre doğru davranışlarda bulunmanın en iyi iletişimi kurmayı sağladığı, iletişim marifeti arttıkça insanın kendini geliştirdiği anlatıldı.

Nefes Farkındalığı ve Nefes Tekniği

Caddebostan gönüllüleri Caddebostan Kültür Merkezinde Nevra Müftüoğlu’nun katılımıyla ‘Nefes Farkındalığı ve Nefes Tekniği’ etkinliği düzenledi. Sağlıklı yaşam için doğru nefes çalışmalarının öneminin anlatıldığı seminerde doğru nefes alıp vermenin standartları, faydaları ve önemi uygulamalı olarak gösterildi.

Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos

Moda Gönüllüleri, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’ndaki binasında sergilenen ‘‘Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos’’ sergisini gezdi. Gönüllüler sergide, prehistorik çağlarda Anadolu’da yaşadığı kanıtlanan ve Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanan mamut kemiklerinden, Roma imparatorları Marcus Aurelius ve Hadrian’ın anıtsal boyuttaki heykellerine kadar çok sayıda ve farklı türde tarihi eseri görme fırsatı buldu.

Farkındalıklı yaşam

Kriton Curi Gönüllüleri, Kişisel Gelişim Uzmanı, Yazar Vejdi Karanki’nin katılımı ile ‘Farkındalıklı Yaşam’ konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Karanki, insanların hayatı boyunca mutluluk, korku, sevgi, şükür ve sabır gibi olgular içinde yaşadığını anlatarak buna bağlı olarak farkındalıklı yaşam ve sevgi üzerine bilgiler verdi.

Gönüllülerden Kartepe Gezisi

Kriton Curi Gönüllüleri Kartepe’ye gezi düzenledi. Gönüllüler Kartepe’nin ardından Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olan Ormanya doğal yaşam parkını ve Derince Harikalar sahilini de görme fırsatı buldular.

Büyüklere Masallar

Göztepe Gönüllüleri Çocuk komitesinin düzenlediği etkinlikte, masal anlatıcısı Müjgan Yılmaztürk gönüllü evinde sevgi temalı masallar anlattı. Anlatılan masallar konukları masal kahramanına dönüştürürken, geçmişe yolculuk yapmalarını sağladı.