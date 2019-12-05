Gönüllülerde bu hafta

Temel Afet Bilinci

Zühtüpaşa Gönüllü Evinde AKA Derneği eğitmeni Fitnat Ünal tarafından ‘Temel Afet Bilinci’ semineri düzenlendi. Seminerde, doğal afetlerden ev kazalarına kadar birçok durumda ilk yapılması gerekenler ve deprem, yangın, sel baskını gibi ülkemizde sıkça görülen doğal afetlerden korunma yöntemleri anlatıldı.

Gönüllüler Afet Parkında

Bostancı Gönüllüleri Doğa ve Çevre komitesi, doğal afetler konusunda halkı bilinçlendirmek, afet esnasında yapılması gerekenleri ve afet sonrasında alınabilecek önlemleri uygulamalı bir şekilde anlatabilmek amacıyla yapılan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nı ziyaret etti. Uygulamalı eğitimlere katılan gönüllüler bu hizmeti veren Kadıköy Belediyesine teşekkür etti.

Merdivenköy’de Öğretmenler Günü kutlaması

Merdivenköy Gönüllüleri Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eğitim sorumlusu ve aynı zamanda Merdivenköy Gönüllü Evi’nde Türkçe öğretmeni Gülsevil Sert, Atatürk’ün Milli Eğitime verdiği önemi anlattı. Programı yerel sanatçılar Bülent Ermiş ve Emine Çimen seslendirdiği eserlerle renklendirdi.

‘Öğretmenim Canım Benim’

Kriton Curi gönüllüleri tiyatro komitesi ‘Öğretmenim Canım Benim’ adlı tiyatro oyununu sergiledi. Öğretmenlerle ilgili konular ve sorunların anlatıldığı oyun ilgi ile izlendi. Ayrıca Kriton Curi Gönüllü Evi’nde şiirlerin okunduğu Eğitim Kültür komitesi tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü kutlaması gerçekleşti.

Çocuklarla müzikli iletişim

Fenerbahçe Gönüllüleri, gönüllü evinde eğitim gören çocukları Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Çocuklarla Müzikli İletişim” etkinliğine götürdü. Çocuklar burada müziğin insan hayatındaki yeri ve önemini kavramış oldu.

Feneryolu’ndan doğa kültür gezisi

Feneryolu Gönüllüleri Doğa, Çevre, Afet komitesi ve Kültür, Sanat komitesi doğa kültür gezisi düzenledi. Gönüllüler ilk olarak 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ve HYPERLINK "https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx" t "_blank"Orman Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile Sarıyer’de kurulan Atatürk Arboretumu’nu gezdi. Gönüllülerin ikinci durağı Anadolu Uygarlıkları ve Osmanlı eserlerinin sergilendiği Sadberk Hanım Müzesi oldu.

Gönüllülerden çocuklara film hediyesi

Suadiye Gönüllüleri Çocuk ve Gençlik Gelişimi komitesi, Münevver Şefik Fergar İlkokulu’dan 60 öğrenciyi aileleri ile birlikte Caddebostan Kültür Merkezinde gösterilen ‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ filmine götürdü. Güzel vakit geçirdiklerini söyleyen çocuklar Suadiye gönüllülerine teşekkür ettiler.

Zühtüpaşa’dan Huzurevi ziyareti

Zühtüpaşa gönüllüleri, Üsküdar’da bulunan Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Gönüllüler, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler sunarken saz dinletisi ile güzel vakit geçirdiler.

Türk Kadınlar Birliği’ne ziyaret

Fenerbahçe gönüllüleri, tarihi 7 Şubat 1924’e dayanan Türk Kadınlar Birliği Kadıköy şubesini ziyaret etti. Ziyarette, Fenerbahçe gönüllü evi Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri tarafından çekilmiş sergi fotoğrafları hediye edildi.

İlk yardım semineri

Fenerbahçe gönüllüleri Afet ve Acil Durum Bilinçlendirme komitesi İlk yardım semineri düzenledi. Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikinliği’nden eğitimci Banu Korkmaz tarafından verilen eğitime mahalleli ilgi gösterdi.

Satranç Şampiyonları Belli Oldu

2019-2020 İstanbul Emektarlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası 30 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihlerinde Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü katkılarıyla Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Gönüllüleri Evi`nde düzenlendi. Emektarlar (50 Yaş üstü) ve Kıdemli Emektarlar (65 Yaş üstü) olmak üzere 2 kategoride düzenlenen turnuvaya 35 yarışmacı katıldı. Yarışmayı kazanan “Emektarlar” kategorisinde Ali Bülent Özveren, “Kıdemli Emektarlar” kategorisinde Rıza Öney oldu.

Erenköy’den anlamlı ziyaret

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler komitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Ataşehir’de bulunan Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu’nu ziyaret etti. Gönüllüler, okuldaki çocuklara kalem ve kitap hediye etti.