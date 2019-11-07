Gönüllülerde bu hafta...

Geçmişten geleceğe Cumhuriyet yolculuğu

Kriton Curi Gönüllü evinde, usta öğretici Güney Saraçoğlu yönetimindeki “Çocuk Drama Grubu” ve “Sahnesini Arayan Gençler” tiyatro grubunun sergilediği “Geçmişten Geleceğe Bir Cumhuriyet Yolculuğu “gösterisi düzenlendi. Etkinlikte, Türk Halk Müziği korosu da Şef Nurettin Karakuş yönetiminde Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Keşanlı Ali Destanı sahnelendi

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi Gençlik tiyatrosu Keşanlı Ali Destanı oyununu oynadı. Güney Saraçoğlu yönetiminde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde oynanan oyun sonunda Kriton Curi Gönüllü Evi Başkanı Aynur Kurt, usta eğitmen Güney Saraçoğlu ve genç oyuncuları kutlayarak, izleyicilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

21 Günlük Niyet Çalışması

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde, hayata maddi manevi bolluğu ve bereketi çağıran “21 Günlük Niyet” çalışması yapıldı. Gazeteci yazar Melda Tunçel’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte çalışma hakkında bilgi verildi.

‘Kanaviçe’yi İzmir’de sahnelediler

Moda Tiyatro Gönüllüleri, Turgut Özakman'ın ‘Kanaviçe’ oyununu, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen 8. Toprak Sahne Tiyatro Festivali’nde sahneledi. 80 yıllık geçmişi olan Bademler Köy Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun büyük ilgi gördü.

Atatürk ve Eğitim Reformları



Fenerbahçe Gönüllü evinde Fikret Şemin’in katıldığı “Atatürk ve Eğitim Reformları” konulu seminer düzenlendi. Seminerde Osmanlı döneminde geri kalma nedenleri anlatıldı. Okur yazarlığın düşük olmasının, matbaanın geç gelmesinin geri kalmaya neden olduğunun belirtildiği seminerde Atatürk’ün her alanda başarılı olduğu gibi eğitim alanında da başarılı olduğu anlatıldı.

Osmanağa Gönüllüleri sezon açılışı yaptı

Osmanağa Gönüllüleri, Zübeyde Hanım Kokteyl Salonunda düzenledikleri programla sezon açılışı yaptı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan etkinlikte çello ve piyano dinletisi, Osmanağa Gönüllü Evi dans komitesi ve üniversite komitelerinin sahnelediği tango ve swing gösterileri yapıldı. Halk müziği ses sanatçısı Duygu Çelik, bağlama sanatçısı Mustafa Günaydın ve opera sanatçısı Okan Fidan icra ettikleri eserlerle geceyi renklendirdi. Programda konuşma yapan Osmanağa Gönüllüevi Başkanı İlhami Özdemir, başta Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı olmak üzere bu organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Erenköy’de “Temel Afet Bilinci Eğitimi” verildi

Erenköy Gönüllüleri Gençlik ve Eğitim komitesi, AFAD Eğitim Uzmanı Güler Sayılı’nın katılımıyla “Temel Afet Bilinci Eğitimi” konulu seminer düzenledi. Seminerde geçmiş tarihlerdeki depremler ve beklenen olası İstanbul depremine değinen Güler Sayılı, devlet tarafından risk yönetimi adı altında alınan tedbirler, toplanma alanları, yaşam alanlarımızı deprem riskine göre yerleştirmek ve deprem çantası hazırlamak gibi birçok konuda da bilgiler verdi. Sayılı, seminer sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Öğrenciler Oyuncak Müzesini gezdi

Göztepe Gönüllüleri Çocuk komitesi, Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileriyle Oyuncak Müzesi’ne gezi düzenledi. Öğrencilerin hayal dünyalarının zenginleşmesinin amaçlandığı gezide, geçmişten günümüze oyuncakların çeşitliliği ve gelişimi üzerine bilgiler verildi.

Gönüllüler longoz ormanlarında

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, en önemli doğal zenginliklerimizden olan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkına gezi düzenledi. Gönüllüler gezide, longoz ormanları yanında, üç bölümden meydana gelen ve yaklaşık 2600 m uzunluğundaki Dupnisa Mağarası’nı da görme fırsatı buldu.