Gönüllülerde bu hafta

23 Nisan Kadıköy’de Güzel
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşe ile kutlandı. Dans ve tiyatro gösteriSİ, müzik dinletisi gibi pek çok etkinliğin yapıldığı gönüllü merkezleri etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.
FENERYOLU
Feneryolu Gönüllüleri, gönüllü evinde eğitim alan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk kutlaması gerçekleştirdi. Gönüllü İngilizce öğretmeni Necla Uzgör Tezin’in önderliğinde çocuklar Türkçe, İngilizce şiirler, günün anlam ve önemini anlatan güzel sözler, marşlar söyledi. Gazeteci, yazar ve öğretmen Akile Vardar’da bu güzel bayramın oluşumunu ve değerini anlattı. Daha sonra çocuklar velileri ile birlikte Moda Deniz Kulübüne giderek İdil Abla Çocuk tiyatrosunun oyununu izledi.
FİKİRTEPE
Fikirtepe Gönüllüleri 23 Nisan dolayısıyla, Bir İZ Derneği işbirliği ile Fikirtepe gönüllü evi kursiyerlerinden oluşan çocuklara çocuk şenliği düzenlendi. Türk bayrağı, balon ve oyuncakların hediye edildiği etkinlikte çocuklar yüz boyama, tahta oyuncak boyama gibi aktiviteler yaptı.
KRİTON CURİ
Kriton Curi Parkı Gönüllüleri ile Eğitmen Koleji, Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını hazırladıkları ortak programla Kriton Curi Parkı Amfitiyatrosunda kutladı.Tören öncesi Eğitmen koleji öğretmenleri,öğrencileri ve mahallelininkatılımıyla bando eşliğinde marşlar söylenerek kortej yürüyüşü yapıldı.Daha sonra öğrencilerin hazırladıkları şiirler okundu, dans gösterilerisergilendi.Okul korosu müzik dinletisi sundu.
RASİMPAŞA
Rasimpaşa Gönüllüleri Çocuk ve Gençlik komitesi, Sosyal Dayanışma Komitesi ve Serüven Kültür Grubuylabirlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Nesin Vakfıtarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne destek oldu. İstanbul Çatalca’daki vakfa ait Çocuk Cenneti’nin bahçesinde düzenlenen şenliğe bu yıl 5000’i aşkın her yaştan çocuk katıldı. Çocuklar, yüz boyama, resim mandalası, parmak boyası gibi çeşitli etkinliklerlebayramı yaşadılar.
SUADİYE
Suadiye Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesinin desteğiyle Artvin Ardanuç’dan bir grup öğrenci ve öğretmen ile Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzesini de gezen kafile, ardından TBMM’ye geçerek meclis toplantı salonunda, meclis ile ilgili bilgiler aldı. Gönüllüler Hamamönü ve Pembe köşkü gezerek burada İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ekip ayrıca Etnografya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi Koç Müzesini görüp yazar Can Özoğuz’un kitap imza törenine katıldı. TED Ankara Kolejinde gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan öğrenciler dünyada tek örneği olan Ankara Satranç müzesi ve Ankara kalesini gezdi.
Tiyatro Gönüllüleri sahnede
Tiyatro Gönüllüleri, Türk ve Dünya tiyatrosundan seçme tiratları tiyatro severlerin beğenisine sundu. Bir tiyatro oyununda aralıksız söz ve eylemden oluşan uzun konuşma olarak tanımlanan tirat gösterisi Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezinde sahnelendi.
Anılar ve müzik
Türk Sanat Müziği Bestekarı, Eyüp Musiki Vakfı Başkanı Nihat İncekara, Caddebostan Kültür Merkezi’nde, Nesibe Müsevitoğlu’nun yapım ve yönetimini yaptığı ‘Anılar ve Müzik’ programının konuğu oldu. 2014 Yılında Kadıköy Belediyesi Beste Yarışmasında sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan’a ait “İstanbul” şarkısı ile birinci olan İncekara, Türk Sanat Müziğine çok sayıda eserler kazandıran isimlerden. Nihat İncekara’nın yaşamından ve eserlerinden örneklerin yer aldığı barkovizyon ile başlayan program, sohbet ve konser ile devam etti. Bestekar Nihat İncekara’nın eserlerini Eyüp Musiki Vakfı sanatçılarından Rıfat Çalışkan, Erdoğan Karatepe, Mehmet Karaman, Duygu Yazgın Kazemi, Serap Yaşar, Gültekin Berber, Sinem Sevindik ve Kadıköy Belediyesi Koro Şeflerinden Sevinç Çelebi yorumladı. Program sonunda Nesibe Müsevitoğlu, konuğu Nihat İncekara’ya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı adına bir teşekkür plaketi sundu. Gece tüm sanatçıların sahnede hep birlikte “ İstanbul” şarkısını yorumlaması ile sona erdi.
Huylu huyundan vazgeçer mi?
Zühtüpaşa Gönüllüleri, Kişisel Gelişim Uzmanı Merve Aslan’ın konuk olduğu ‘Huylu Huyundan Vazgeçer mi’ konulu söyleşi düzenledi.Söyleşide, huyların geçici olmaması yönlerinin irdelenmesi,kişilik çatışmalarının nedenleri ve çözüm yolları, huylarımızı törpülemenin yolları, ailemizin izlerini taşıdığımızın gerçeği gibi başlıklar konuşuldu.Kişisel gelişim hikayelerinin de anlatıldığı söyleşide toplum hayatında insanlar arasında karşılaşılan bir çok sorunun temelinde kişilik çatışmalarının yattığı,kişilikleri değiştirmeye çalışmak yerine kişilikleri tanımak gerektiğinin altını çizdi.
Fenerbahçe’den GAP gezisi
Fenerbahçe Gönüllüleri Doç. Dr. Haluk Berkmen rehberliğinde GAP Göbeklitepe gezisi düzenledi. Berkmen; ’’Tüm simgeler günümüzden 12000 yıl önce insanların orta Asya’nın Altay dağlarından doğu ve güneydoğu Anadolu’ya gelmiş olduklarını gösteriyor. Göbeklitepe’de yan yana daire şeklinde bu tapınaklarda insanı simgeleyen sütunlar üzerinde
ilginç hayvan figürleri boğa gücü, tilki zekayı, turna kuşu zarafetin simgesi oluyor. Kartal figürü güneşe en yaklaşmayı başarandır. Bu simge o dönem güneşe verilen önemi anlatıyor.Bir sütunun en ucunda güneş ve ay simgeleri iç içe duruyor’’dedi. Berkmen diğer tarihi yerler hakkında da bilgi verdi.
Astroloji tahminleri
Rasimpaşa Gönüllü Evinde Astrolog Barış Özkırış tarafından seminer verildi. Seminerde2025 yılına kadar sürecek Uranüs Boğa transitinin yükselen burçlara göre yerinde, dozunda, zamanında hangi konularda değişim göstermesi konusunda bilgilendirmeyapıldı.
Öğrencilere çevre gezisi
Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Nevzat Ayasbeyoğlu Ortaokulu 7. sınıfı öğrencileriniDoğa Bilimleri Merkezine götürdü.Öğrenciler, St. Joseph Lisesindeki merkezde, fosilleri, maden ve mineral örneklerini, birebir doldurulmuş hayvanları inceleme olanağı buldu veDoğa Bilimleri Merkezi Koordinatörü Ahmet Birsel’den yararlı bilgiler edindi.
Dünya etnik müzikleri
Bostancı Gönüllüleri Korosu Şef Serdar Taştanoğlu yönetiminde ‘Dünya Etnik Müzikleri’ konseri verdi. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde yerli ve yabancı eserler seslendirildi.