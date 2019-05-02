Gönüllülerde bu hafta

23 Nisan Kadıköy’de Güzel

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşe ile kutlandı. Dans ve tiyatro gösteriSİ, müzik dinletisi gibi pek çok etkinliğin yapıldığı gönüllü merkezleri etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.

FENERYOLU

Feneryolu Gönüllüleri, gönüllü evinde eğitim alan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk kutlaması gerçekleştirdi. Gönüllü İngilizce öğretmeni Necla Uzgör Tezin’in önderliğinde çocuklar Türkçe, İngilizce şiirler, günün anlam ve önemini anlatan güzel sözler, marşlar söyledi. Gazeteci, yazar ve öğretmen Akile Vardar’da bu güzel bayramın oluşumunu ve değerini anlattı. Daha sonra çocuklar velileri ile birlikte Moda Deniz Kulübüne giderek İdil Abla Çocuk tiyatrosunun oyununu izledi.

FİKİRTEPE

Fikirtepe Gönüllüleri 23 Nisan dolayısıyla, Bir İZ Derneği işbirliği ile Fikirtepe gönüllü evi kursiyerlerinden oluşan çocuklara çocuk şenliği düzenlendi. Türk bayrağı, balon ve oyuncakların hediye edildiği etkinlikte çocuklar yüz boyama, tahta oyuncak boyama gibi aktiviteler yaptı.

KRİTON CURİ

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri ile Eğitmen Koleji, Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını hazırladıkları ortak programla Kriton Curi Parkı Amfitiyatrosunda kutladı.Tören öncesi Eğitmen koleji öğretmenleri,öğrencileri ve mahallelininkatılımıyla bando eşliğinde marşlar söylenerek kortej yürüyüşü yapıldı.Daha sonra öğrencilerin hazırladıkları şiirler okundu, dans gösterilerisergilendi.Okul korosu müzik dinletisi sundu.

RASİMPAŞA

Rasimpaşa Gönüllüleri Çocuk ve Gençlik komitesi, Sosyal Dayanışma Komitesi ve Serüven Kültür Grubuylabirlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Nesin Vakfıtarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne destek oldu. İstanbul Çatalca’daki vakfa ait Çocuk Cenneti’nin bahçesinde düzenlenen şenliğe bu yıl 5000’i aşkın her yaştan çocuk katıldı. Çocuklar, yüz boyama, resim mandalası, parmak boyası gibi çeşitli etkinliklerlebayramı yaşadılar.

SUADİYE

Suadiye Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesinin desteğiyle Artvin Ardanuç’dan bir grup öğrenci ve öğretmen ile Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzesini de gezen kafile, ardından TBMM’ye geçerek meclis toplantı salonunda, meclis ile ilgili bilgiler aldı. Gönüllüler Hamamönü ve Pembe köşkü gezerek burada İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ekip ayrıca Etnografya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi Koç Müzesini görüp yazar Can Özoğuz’un kitap imza törenine katıldı. TED Ankara Kolejinde gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan öğrenciler dünyada tek örneği olan Ankara Satranç müzesi ve Ankara kalesini gezdi.