Gönüllülerde bu hafta

Erenköy’den Sosyal Sorumluluk

Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili anlamlı projeleri hayata geçiren Erenköy Gönüllüleri, gençler için bir sosyal sorumluluk projesi daha gerçekleştirdi. Sosyal Hizmetler Komitesi, Kemerburgaz Çocuk Destek Merkezinde, Psikoterapist Eğitmen Ebru Tuay ve Eğitim Danışmanı Banu Tozluyurt’un katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. 13-18 yaş grubu kız çocuklarının psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, eğlenceli bir güven ortamı oluşturarak, gençlerin kendilerini daha iyi tanımaları, davranışlarını seçerken hangi motivasyonlarla hareket ettiklerini anlamaları ve kendilerini yapıcı olarak ifade etmeyi öğrenmeleri konusunda interaktif bir sohbet yapıldı.

Zühtüpaşa’dan Anlamlı Ziyaret

Zühtüpaşa GönüllüleriDünya Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla, Tomurcuk Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Eğitim Komitesinin düzenlediğietkinliktegönüllüler burada, öğrencilerin vermiş olduğu konserlerive dansları izledi. Zühtüpaşa Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Karatürk, onlarınsevgilerinin dünyaya yeteceğinibu farkındalığın özel günlerde değil her zaman fark edilmesi gerektiğini belirtti.

Moral Konseri

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin bir başka dayanışma ve sosyal sorumluluk etkinliklerinden biri Fenerbahçe Gönüllüleri tarafından hayata geçirildi. Şef Canan Sabah Erdem yönetimindeki Fenerbahçe Gönüllüleri Pop Müziği korosu Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir konser verdi. Huzurevi sakinleri, gönüllülerin ziyaretinden ve konserden çok memnun olduklarını belirttiler.

Keyif Alarak Yaşlanmak

Zühtüpaşa GönüllüleriNöroloji Uzmanı Dr Bülent Madi’nin konuk olduğu ‘Keyif Alarak Yaşlanmak’ isimli söyleşi düzenledi.Beynimizi nasıl kullanmamız gerektiğini anlatanMadi; ‘’Her kişinin beyni,kullanma kılavuzu farklı olabilir.Kendi beynimizin kullanma kılavuzunu bilmemizyaşamımızı daha güzel,daha mutlu,daha keyifli ve daha sağlıklı hale getirebilir.Bir enstrüman çalmak,şarkı söylemek,resim yapmak,spor yapmak, sırtüstü yüzmek ve yürüyüş bizler için önemlidir’’ dedi.

Feneryolu’ndan Tarih ve Kültür Gezisi

Fenerbahçe Gönüllüleri Çevre Doğa Afet Bilinci Komitesi ve Kültür Sanat Komitesi ortaklaşa gezi düzenledi. Gönüllüler, tıbbi biyolog ve ziraat teknisyeni rehberliğindeTürkiye’deilk olan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesini, daha sonra Yenikapı Mevlevi hanesini,Merkez Efendi Külliyesini,Merkez Efendi Mahallesini,Panorama 1453 Müzesini gezdi. Türk Dünyası Kültür Mahallesinde kurulmuş olan Azerbaycan,Türkmenistan,Kazakistan,Kırgızistan,KKTC,Tataristan ve Rusya Federasyonu Başkortostan evlerinin görülmesiyle gezi sona erdi.

Kolon Kanseri Önlenebilir mi?

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Sağlık Komitesi,Doç.Dr. Bülent Yaşar’ı konuk etti. Yaşar, kabızlık,kolon kanseri ve bağırsakhastalıkları konusundabilgi verirdi. Kolon kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çeken Yaşar, her yıl beş yüz bin insanın ölüme sebep olduğunu, erken tanı için mutlaka kolonoskopi yapılması gerektiğini söyledi. Yaşar, hareketsiz yaşam,hayvansal gıda tüketimi, obezite,sigara,alkol tüketiminin kolon kanseri riskini arttırdığına dikkat çekti.

Erenköy’ün Eskişehir Gezisi Erenköy Gönüllüleri Eskişehir’e günü birlik bir gezi düzenledi. Sabahın erken saatlerinde İstanbul’dan trenle yola çıkan kafile sırasıyla, Kurşunlu Camii ve Külliyesini, Cam atölyesini, Eskişehir’in ilk yerleşim bölgelerinden eski ve dar sokaklar üzerinde sıralanmış evleriyle ihtişamlı ve renkli görünümünü koruyan Odunpazarı’nı gezdi ve yöresel ürün alışverişi yaptılar. Şehrin Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve öğrencilerinin bireysel çalışmaları sonucunda hayat bulan ve 160 adet heykelin sergilendiği Balmumu Heykeller Müzesini de ziyaret eden gönüllüler bol bol fotoğraf çektiler. Daha sonra, Sazova Park, Kent Park ve Porsuk çayı çevresinde geçirilen keyifli saatlerin ardından İstanbul’a dönen katılımcılar en kısa zamanda başka bir gezi programında buluşmak istediklerini belirterek, Erenköy gönüllülerine teşekkür etti.

Betül Arım’la ‘Yaşama Sanatı’ Erenköy Gönüllüleri Kültür ve Sanat komitesi, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Tiyatro Sanatçısı Betül Arım’ı konuk etti. Bize armağan ve emanet edilen muhteşem varlığımızın farkına varmamızı, kendimize verebileceğimiz en büyük armağanın kendimizi bilmek, tanımak ve var etmek olduğunu belirten Arım, yaşamımızın sorumluluğunun kendi elimizde olduğunu anlattı. Günlük yaşamda özgüvenli, enerjik, coşkulu, üretken ve huzurlu olmanın çok da zor olmadığını söyleyen Arım, anda ve sevgide kalmanın yaşamımızı nasıl değiştirdiğini, kendi yaşamından örneklerle ve eğlenceli bir dille anlattı.

Tiyatro Üzerine Sohbet

Moda Gönüllüleri Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle,tiyatro sanatçılarıCengiz Sezici ve Alinur Uğurpakkan’ı konuk etti. Tiyatro tarihi,gelişimi ve akımlarıhakkında bilgi veren sanatçılar, köy seyirlik oyunları,meddahlık gibi ülkemize özgü tiyatro hikâyelerini, sanat hayatlarını, anılarını paylaştılar.

Hiberbarik Oksijen Tedavisi

Moda Gönüllü Evinde Dr. Ayça Kurt “Hiberbarik Oksijen Tedavisi” konulu söyleşi düzenledi. Hiperbarik oksijen tedavisinin, kapalı bir basınç odası içinde tümüyle basınç altına alınan hastaya deniz seviyesinden daha yüksek basınçlarda aralıklı olarak %100 oksijen solutulmasına dayanan bir tedavi şekli olduğunu belirten Kurt, bu tedavi yönteminin Parkinson,Demas, Alzheimer, Migren,Romatoid Artrit gibi pek çok hastalık ve yaraların iyileştirmesinde kullanıldığını söyledi.

Çakra Nedir? Yöntemleri Nelerdir?

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Bioenerji Uzmanı Meral Bakır tarafından‘Çakra Nedir? Çakra Arındırma ve Çalıştırma Yöntemleri’konuluseminer verildi.Bioenerji Uzmanı Meral Bakır, çakranın vücudumuzdaki enerji noktaları olduğunu, vücudun nerelerinde hangi çakralar bulunduğunu, çakraların hangi sebeplerle tıkanma yaşayabileceğini ve tıkanması sonucu hangi sağlık sorunlarının yaşandığını belirtti. Kuantum ve İnsan Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Teorik Fizik Doç.Dr.Haluk Berkmentarafından “Kuantum ve İnsan” konulu bir seminer verildi.Berkmen klasik ve kuantum dünya yorumlarını karşılaştırıp, kuantum kuramının ilke ve yorumlarının insana daha uygun olduğunu anlattı. İnsan yaşamının klasik fiziğin savunduğu gibi belirli olmadığını ifade eden Berkmen, yaşamda pek çok belirsiz ve beklenmedik olaylarla karşılaşıldığına dikkat çekti.

Rasimpaşa’dan Tarih Kültür Gezisi

Rasimpaşa Gönüllüleri, İznik ve Cumalıkızık’a günü birlik tarih kültür ve doğa gezisi düzenledi.Gönüllüler gezideİznik’in bütün tarihi, kültüreldoğal güzelliklerini, Unesco dünya mirasında yer alan ve büyülü bir yer olan Cumalıkızık’ı gezip gördü.

2020-2040 Aydınlanma Çağı

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Astrolog Barış Özkiriş tarafından “2020-2040 Aydınlanma Çağı”konulu bir seminer verildi.Özkiriş, geçmişten bugüne belli tarih aralıklarında tekerrür eden olaylardan bahsederken, bu tekerrürlerden yola çıkarak önümüzdeki 20 yılda ve daha da ötesinde dünyada nelerle karşılaşabileceğimizi anlattı.

Bereket Sofrası Zamanı

Kişisel Gelişim Uzmanı Melda Tunçel, Rasimpaşa Gönüllü Evinde baharı en güzel şekildekarşılamak için“Bereket Sofrası Zamanı” adlı bir sunum yaptı.Tunçel, önce sembolik bir sofra hazırladı. Daha sonra,baharınkarşılanması, dileklerimizindile getirilmesi ile ilgili bilgiler verdi.